Мама, папа и я: кто прав? Как найти взаимопонимание с близкими людьми

Ссорятся даже самые близкие и любящие друг друга люди. Сама по себе размолвка не страшна — важно сохранить взаимопонимание. Как это сделать, узнал у экспертов журналист « АиФ-Нижний Новгород ».

Мы разные, мы вместе

Нижегородцы Вера и Игорь разводиться не хотят, но устали от постоянных разборок и не знают, что делать. Пришли на приём к психологу. Игорь начинает объяснять суть проблемы со слов «моя мама». При упоминании о свекрови Вера отворачивается и кричит, что ей надоели постоянные сравнения с мамой мужа.

Внешне в семье всё отлично: хорошая работа у обоих супругов, муж не смотрит налево, готов к отцовству и даже уже решил, что в пять лет его малыш или малышка начнут учиться играть на скрипке. Веру раздражает и эта скрипка, и то, что большую часть вечеров они проводят дома, и то, что муж упорно пытается заставить её готовить еду по маминым рецептам.

Большинство из нас, выслушав эту историю, скажут, что Вера зря жалуется. Но сейчас много именно таких семейных проблем, которые, кажется, и на проблемы не похожи…

Ссоры между супругами происходят часто, но ещё чаще конфликтуют отцы и дети. Подросток бунтует, грубит. Это пройдёт, скажут многие. Но что делать с конфликтом прямо сейчас?

«Люди изменились: наши бабушки ещё пытались подстроиться под взгляды мужей, современные женщины в большинстве своём этого делать не хотят, — считает психолог Анна Пономаренко . — Женщины перестали бояться проявлять психологическую жёсткость. Сталкиваются интересы двух сильных людей, и ни один не желает поступаться чем-то в пользу другого».

Вторая причина семейных войн, по мнению эксперта, — в том, что супруги из разных социальных групп и из совершенно разных по укладу семей. А модель семьи родителей играет очень большую роль. Вот, к примеру, Игорь из семьи, где отец был добытчиком, а мама отвечала за надёжный тыл. При этом мама в силу своего темперамента нередко кричала на папу, тот относился к этому, как к обычной женской слабости. Именно поэтому Игорь не обращает внимания на крики Веры. Он считает, что это просто проявление женского характера.

А в семье Веры крик был крайним инструментом общения, её родители общались обычно спокойно. И спокойно развелись, когда Вере было 9.

«Мы разговаривали с Верой долго, прежде чем она созналась: да, я боюсь того, что если не буду отстаивать свою точку зрения, меня бросят так же, как когда-то бросили мою мать. И дело, как видите, не в кулинарных рецептах свекрови, а в неуверенности. Мой совет: не бойтесь сознаться близкому человеку в своих страхах. Говорите о своих сомнениях. Это поможет решить многие проблемы ещё до того, как они разрастутся и притянут много наносного, того, что на самом деле не проблема, а следствие».

Отцы и дети, XXI век Ещё чаще, чем супруги, ссорятся отцы и дети. Пример: родители — успешные люди, почти одновременно защитили кандидатские, потом докторские. Они в растерянности: сын, ученик престижной школы, с которым занимаются сразу несколько репетиторов, вдруг приходит домой пьяный, кричит на близких и обещает сбежать из дома.

Вообще, по мнению психолога, конфликт отцов и детей в наши дни обрёл новые черты: «Сейчас взрослые больше зациклены на себе и идти на жертвы ради детей не готовы. Доля эгоизма родителей по отношению к детям проявляется и в демонстрации успехов отпрысков. Ребёнок здесь выступает как некий итог работы родителей. Ребёнка могут пять лет водить в музыкальную школу не потому, что у того идеальные данные, а чтобы выкладывать фото за роялем в социальных сетях. Надо участвовать в олимпиадах и конкурсах, чтобы потешить родительское самолюбие. И свои успехи родители навязчиво демонстрируют детям».

Итог, по мнению Анны Пономаренко, таков: подросток может сорваться. Он хочет жить, а не тешить чьи-то амбиции, он чувствует себя рядом с успешными родителями неумехой и лузером. Это выливается в агрессию.

Решая конфликт в семье, психолог советовала сменить для парня школу и отменить занятия почти со всеми репетиторами. Зато у подростка появилось время заняться компьютерной графикой. Сейчас в этой семье уже забыли о ссорах, сын стал увереннее в себе, не боится рассказать о сомнениях или неудачах родителям.

Исполнять свои, а не чужие мечты

Ещё одна беда родителей, которая провоцирует многие драмы, — притворство, считает эксперт. В семье фермеров из Нижегородской области ребёнку с детства внушали, что надо любить родные места, что мама и папа успешно преодолевают все трудности фермерского дела. Мальчик при этом слышал и другие разговоры: «Если бы мы хорошо знали английский, могли бы заниматься не фермерством, а биологией, которую в студенчестве так любили. Но здесь, в России, в девяностые биологи были не нужны, а на земле хоть как-то можно было прокормиться, если не пить и работать». И в его образование вкладывали всё заработанное — надеялись, что получит конвертируемый диплом и уедет жить за границу.

Мальчишка сначала не понимал, где настоящее, а где игра, а потом начал подыгрывать… Заявил, что учиться будет на агронома. Родители начали скандалить, всё запрещать…

Помог откровенный разговор разных поколений. Оказалось, не такие они разные.

Психолог напоминает родителям самое главное: ребёнок не обязан исполнить их нереализованные мечты, у него есть свои. Мечты могут совпасть, а могут и не совпасть. Не лгите ребёнку, не притворяйтесь перед ним. Это ваш близкий человек, он имеет право знать вас настоящими.

Не демонстрируйте ребёнка как объект вложения ваших сил и средств. Кстати, многим подросткам не нравится, когда их фото или рассказы о них родители вообще размещают в социальных сетях. Из-за этого сейчас отцы и дети ссорятся не реже, чем из-за споров о границах свободы. Прежде чем размещать какую-то информацию о ребёнке, вспомните, что он личность, а потом подумайте: хотели бы вы, чтобы что-то подобное размещали о вас ваши родители?