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Британка без матки стала матерью для 48 детей
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Британка без матки стала матерью для 48 детей 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Louise Groves
Детство Луис Гровс (Louise Groves) было самым обычным, пока ей не исполнилось 11 лет. Ее мать перенесла инсульт, после которого впала в кому и спустя год умерла. Через два года после смерти матери покончил с собой отец, а еще через два года решил уйти из жизни брат.
Так, в 16 лет Луис потеряла самых близких людей и официально стала сиротой. Школа заменила ей дом, но не семью. А больше всего девушку удручал тот факт, что она сама никогда не сможет стать матерью из-за врожденной патологии — она родилась без матки.
В 26 лет Луис Гровс приняла решение, которое изменило всю ее жизнь. Она подала документы и стала фостерной мамой.
В Великобритании фостерное воспитание является одной из форм временного устройства детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Россиийский аналог — патронатные семьи.
После всех проверок Луис Гровс доверили первого ребенка. Она ухитрялась совмещать основную работу с полной занятостью и фостерное материнство. За все время ей удалось стать мамой 48 детей, причем 23 ребенка у нее было за один год.
С некоторыми детьми она провела лишь несколько часов, а другие были с ней несколько лет. Со многими из них она продолжает общаться и чувствует себя по-настоящему счастливой.
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