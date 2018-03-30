Интиму быть: Нелли Ермолаева дала советы молодым мамам

31-летняя телезвезда Нелли Ермолаева часто рассказывала о своей беременности, а теперь делится полезной информацией для новоиспеченных мам. Экс-участница шоу «Дом-2» призывает не концентрироваться только на ребенке, а уделять внимание и «второй половине». Знаменитость указала, что рождение малыша — прекрасное событие, после которого семья должна стать еще крепче, а не распасться из-за недопонимания.

Нелли Ермолаева и ее муж Кирилл Андреев уже больше месяца как родители. Они весело проводят время вместе с малышом и не планируют ограничиваться четырьмя стенами. Знаменитость считает, что мамам и папам не нужно замыкаться дома, напротив — как можно больше времени проводить в обществе, знакомя ребенка с окружающим миром. Ермолаева призывает уделять время супругу, который не должен после рождения ребенка чувствовать себя покинутым: «Нужно, конечно в напряженном „мамском“ графике, находить время для мужа. Часто ли вы мужа спрашиваете про его мечты? Про планы? Хоть раз в неделю необходимо смотреть вместе фильм и позволить себе „запрещенку (я сейчас о пицце). Совершить совместный грешок. Пока малыша уложили спать, сделайте друг другу массаж… плавно перетекающий… главное во время секса — напевать баюшки-баю“.

Нелли знает о том, что у многих женщин есть опасения, связанные с интимной близостью после родов. Но она подчеркивает, что в большинстве случае они беспочвенны. Она указала на то, что чем раньше пара раскрепостится, тем лучше. Ермолаева полагает, что нет смысла откладывать секс на более подходящий момент и стесняться: „После рождения ребенка, жизнь продолжается!“

По словам Нелли Ермолаевой, подобные рассуждения связаны у нее с ситуацией, которую она наблюдает в семье своей знакомой. Та также недавно родила, но „загоняет себя в угол“ и боится занятий любовью, так как полностью растворилась в ребенке. Вместе с тем телезвезда считает, что очень важно находить время для себя и возлюбленного: „Иначе отношения дадут, к сожалению, трещину. Кардинальные изменения не выдержит ваша любовь… Погода между вами, должна оставаться такой же, как и до родов! Рождение ребенка — это своего рода проверка семьи на прочность. Пусть эта проверка будет пройдена на „отлично“!

Многие согласны с мнением селебрити, но не все поняли ее посыл: „Я сексом через два месяца после родов начала заниматься, а вы не успели из роддома выйти, как такие напутственные речи толкаете, советы даете…“ „Правильно, а то потом будут жаловаться на любовниц“. „Нелли, вы такая умная, сразу и не скажешь, что только месяц как мама“. „Отличная мысль, может дойдет, кому нужна подобная информация“. „Не считаю секс таким важным в отношениях, много внимания вы ему уделяете“. „Спасибо за пост, открыли глаза на проблему“.

На днях Нелли Ермолаева заявила, что семьи, в которых нет детей, — неполные, так как чайлдфри живут только для себя, не понимая, что дети приносят много радости, а не только хлопоты.