Елена Малышева показала детское архивное фото с родителями

Советский и российский врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор, телеведущая Елена Малышева показала в эфире телепрограммы «Жить здорово!» редкие архивные фотографии с родителями, сестрой и братом.

На размещенных кадрах Елена Малышева — совсем еще ребенок.

Елена Малышева (по центру) с родителями, сестрой и братом

В студию телепрограммы «Жить здорово!» пришла сестра телеведущей, Марина Васильевна Костенко . Женщине в свое время поставили страшный диагноз — рак, и она прибыла в студию поделиться своим опытом с телезрителями.

Отметим, Елена Малышева родилась в 1961 году в семье врачей. Помимо сестры Марины (которая пошла по стопам родителей и стала доктором), у звезды есть брат-двойняшка Алексей, также врач.

Сама Елена Малышева — дважды мама: в 1988 году у нее родился старший сын Юрий (подаривший маме в 2015 году внука Игоря), в 1990 году появился на свет младший сын Василий.

Фото: кадр из передачи «Жить здорово!»

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