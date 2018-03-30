Детский уголок открылся в Черемушкинском рынке

Теперь, пока родители заняты покупками, у малышей масса важных дел — поиграть в игрушки, исследовать увлекательный лабиринт или посмотреть мультики — на Черемушкинском рынке открылась детская комната.

«Детский уголок гостеприимно распахнул свои красочные двери. Малыши встретились с «фиксиками», научились мыловарению на мастер-классе, поучаствовали в веселой викторине, а также потанцевали с милыми детскому сердцу героями на дискотеке», — передает пресс-служба Черемушкинского рынка.

Уточняется, что открыта детская комната ежедневно с 10 часов утра до 20 часов вечера. Вход в нее абсолютно бесплатный — родителю достаточно заполнить анкету, а безопасность досуга малышей гарантирована чутким присмотром администратора.