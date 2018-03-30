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Детский уголок открылся в Черемушкинском рынке
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Детский уголок открылся в Черемушкинском рынке 

Мои Черемушки 2 часа назад
Фото: Мои Черемушки
Теперь, пока родители заняты покупками, у малышей масса важных дел — поиграть в игрушки, исследовать увлекательный лабиринт или посмотреть мультики — на Черемушкинском рынке открылась детская комната.
«Детский уголок гостеприимно распахнул свои красочные двери. Малыши встретились с «фиксиками», научились мыловарению на мастер-классе, поучаствовали в веселой викторине, а также потанцевали с милыми детскому сердцу героями на дискотеке», — передает пресс-служба Черемушкинского рынка.
Уточняется, что открыта детская комната ежедневно с 10 часов утра до 20 часов вечера. Вход в нее абсолютно бесплатный — родителю достаточно заполнить анкету, а безопасность досуга малышей гарантирована чутким присмотром администратора.
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