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СМИ рассекретили пол будущего малыша Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова
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СМИ рассекретили пол будущего малыша Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова 

Letidor.ru 1 час назад
На днях известный футболист, экс-супруг Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов и его новая жена, модель Анастасия Костенко, официально сообщили, что ждут ребенка.
А теперь отечественные журналисты, ссылаясь на источник из окружения пары, уверяют: у влюбленных будет девочка. По информации СМИ, на съемку «беременной» фотосессии супруга Дмитрия Тарасова принесла розовые шары, игрушки и прочие аксессуары, очевидно намекающие на ожидание дочери.
Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) 29 Мар 2018 в 2:46 PDT  Публикация от Anastasia Tarasova (@kostenko.94) 29 Мар 2018 в 2:46 PDT  Отметим, будущий малыш для Дмитрия Тарасова станет уже вторым ребенком: у спортсмена есть дочь Ангелина (2009 года рождения) от первого брака.
Напомним, чуть ранее СМИ сообщали, что малыш 31-летнего Дмитрия Тарасова и 24-летней Анастасии Костенко появится на свет уже в июле нынешнего года.
Фото: Instagram
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