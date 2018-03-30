СМИ рассекретили пол будущего малыша Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова

А теперь отечественные журналисты, ссылаясь на источник из окружения пары, уверяют: у влюбленных будет девочка. По информации СМИ, на съемку «беременной» фотосессии супруга Дмитрия Тарасова принесла розовые шары, игрушки и прочие аксессуары, очевидно намекающие на ожидание дочери.

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) 29 Мар 2018 в 2:46 PDT Публикация от Anastasia Tarasova (@kostenko.94) 29 Мар 2018 в 2:46 PDT Отметим, будущий малыш для Дмитрия Тарасова станет уже вторым ребенком: у спортсмена есть дочь Ангелина (2009 года рождения) от первого брака.

Напомним, чуть ранее СМИ сообщали, что малыш 31-летнего Дмитрия Тарасова и 24-летней Анастасии Костенко появится на свет уже в июле нынешнего года.

Фото: Instagram

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