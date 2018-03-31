Ещё
В Сети обсуждают пол ребенка Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Сети обсуждают пол ребенка Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Всего пару дней назад супруги рассекретили интересное положении Анастасии, о котором СМИ писали уже на протяжении нескольких месяцев. Судя по внушительному животу Костенко, у нее уже месяц 6-7, а значит, врачи могут почти безошибочно определить пол малыша. По сообщениям друзей пары, у Дмитрия и Анастасии будет девочка. В свою очередь пользователи Сети нашли подтверждение этой информации в цветах шаров на фото, которым поделилась Костенко.
Для Дмитрия Тарасова эта девочка станет второй. От первой жены у футболиста подрастает 8-летняя дочь Ангелина. Для Анастасии Костенко ребенок будет первым.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram
WMJ.ru: последние новости
Кети Топурия рассказала о скандалах ее 2-летней дочки Иван Охлобыстин — о страшной болезни дочери Вари: «Мы ее чуть не потеряли» Правила стиля: как одеться, чтобы выглядеть дорого
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что нельзя позволять мужчине в постели16
Две женщины съели тыкву и облысели12
7 худших мест для занятия сексом25
Разлучницы: актрисы, которые увели звездных мужей28
На что способна пищевая сода1
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
01:50
Дочь Деми Мур поделилась откровенным фото
Звёзды
00:27
Шишкова «лишила себя зрачка»
Звёзды
00:51
Известные женщины, выбравшие молодых возлюбленных
Звёзды
01:00
172-килограммовая девушка стала королевой красоты
Красота Другое
00:26
Диброва поделилась личными свадебными фото
Звёзды
03:02
Орлова слишком сильно похудела
Звёзды
03:42
Ученые нашли женщину с идеальной походкой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение