В Сети обсуждают пол ребенка Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко

Всего пару дней назад супруги рассекретили интересное положении Анастасии , о котором СМИ писали уже на протяжении нескольких месяцев. Судя по внушительному животу Костенко, у нее уже месяц 6-7, а значит, врачи могут почти безошибочно определить пол малыша. По сообщениям друзей пары, у Дмитрия и Анастасии будет девочка. В свою очередь пользователи Сети нашли подтверждение этой информации в цветах шаров на фото, которым поделилась Костенко.

Для Дмитрия Тарасова эта девочка станет второй. От первой жены у футболиста подрастает 8-летняя дочь Ангелина. Для Анастасии Костенко ребенок будет первым.

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Фото:Instagram