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Звезды, которые росли сиротами
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Звезды, которые росли сиротами 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Майк Тайсон
Судьба Майка Тайсона вполне могла бы сложиться не лучшим образом. Его мать умерла от передозировки наркотиков, когда ему было всего 15, своего отца мальчик даже не знал. Майк рос в криминальном районе: среди друзей не было честных, законопослушных парней. Поддавшись плохому влиянию, он рано пристрастился к алкоголю и наркотикам. На его счету три судимости, в том числе одна за изнасилование.
Но даже при таком, далеко не лучшем раскладе, ему удалось добиться успеха. Заниматься боксом Тайсон начал во время обучения в школе для несовершеннолетних преступников. Сейчас его называют «самым дорогим негодяем ринга», им восхищаются и считают настоящей легендой в мире спорта.
Стив Джобс
Биологическая мать отказалась от Стива, когда он еще был младенцем. Его воспитывали любящие приемные родители. Они не скрывали от мальчика, что он им не родной, но и не давали ему чувствовать себя одиноким ни на секунду.
«Когда мне было 6 лет, я рассказал об истории усыновления соседской девочке, на что в ответ услышал: «Так что, твои настоящие родители не любили тебя?» — Меня сильно задели ее слова, но потом ко мне подошла мама и, глядя мне в глаза, сказала: «Ты особенный мальчик, и мы — твоя семья!»» — рассказывал создатель Apple в одном из интервью.
Николь Ричи
Многие знают, что Николь Ричи — приемная дочь музыканта Лайонела Ричи. Правда, о том, как она попала в эту семью, сама девушка (да и приемные родители) стараются не распространяться. О первой встрече с тогда еще 4-летней Николь Лайонел рассказал лишь однажды.
«Я был на концерте Принца и увидел на сцене маленькую девочку, игравшую на бубне. Я пошел за кулисы, я знал ее родителей, а у них тогда были сложные отношения. Я сказал им: «Пока вы выясняете отношения, девочка не понимает, что происходит. Так что я заберу ее к себе до тех пор, пока не закончится ваше турне, а потом разберемся»», — отметил Ричи.
Позже в интервью Николь призналась, что ее биологические родители не были против того, чтобы она росла в чужой семье, так как сами не могли материально обеспечивать ребенка.
Джек Николсон
Джек, фактически, считал себя сиротой при живой матери. Мама актера была легкомысленной танцовщицей. Родив ребенка, она сразу же отдала его на воспитание своим родителям и, кажется, напрочь забыла о своих обязанностях. Вплоть до 36 лет Джек был уверен, что бабушка с дедушкой и есть его настоящие родители, а свою молодую мать он принимал за старшую сестру.
Джейми Фокс
Мать Джейми Фокса отвезла его в приют, когда мальчику исполнился год. Малыш воспитывался в приемной семье, где большое внимание уделялось религиозному воспитанию.
С ранних лет Джейми пел в церковном хоре и серьезно занимался музыкой. Именно приемным родителям он благодарен за то, что привили ему любовь к искусству.
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