Белорукий гиббон: жизнь в зоопарке и дикой природе

В зоопарке Санкт-Петербурга появился на свет белорукий гиббон. Пол малыша неизвестен, так как мать не подпускает к нему сотрудников зоопарка. Родители маленького гиббона — самец Персей и самка Габина. Персей родился в Петербурге в 1994 году, Габина прибыла из Чехии в 2011-м. Это уже третье потомство в семье приматов. Старшие братья малыша — Орфей и Тесей. По традиции, новорожденного гиббона назовут греческим именем. Эксперт Международного Фонда защиты животных IFAW Елена Жаркова рассказала телеканалу «МИР 24» о жизни гиббонов в зоопарках и дикой природе.

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В ленинградском зоопарке есть традиция, согласно которой белоруких гиббонов называют греческими именами. Имя малышу решили выбрать на общегородском конкурсе. Однако возникла проблема — чтобы объявить конкурс, нужно знать пол новорожденного, а заботливые родители уже неделю к нему никого не подпускают. А когда подпустят?

— Я считаю, что это их право как родителей прятать ребенка, часто и люди прячут детей. У них тоже такой инстинкт. Через некоторое время сотрудники зоопарка смогут подойти к малышу. Но дело в том, что если сейчас нет острой необходимости, нет никакого смысла тревожить молодую семью. А имя можно два искать — и мужское, и женское, или универсальное имя.

Подробности смотрите в видеоролике.

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