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Лиза Арзамасова рассказала о письмах детей
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Лиза Арзамасова рассказала о письмах детей 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Молодая актриса, считавшая своей аудиторией исключительно лиц старше 18 лет, после трагедии в Кемерово вдруг осознала, что ее все еще воспринимают, как героиню «Папиных дочек». Девушка рассказала подписчикам, что ей стали активно писать дети, которые посреди поднявшейся суеты не могут понять, что происходит вокруг.
Лиза понимает, что существуют ребята, которые с подсказки взрослых могут выступать с серьезными речами на заданную тему. Но сообщения детей, поступившие ей в Инстаграм, носят совершенно искрений характер. Многие дети напуганы тем, что умереть оказывается можно даже в кинотеатре, а не только во время войны. Другие школьники справедливо заметили, что теперь взрослые будут только бессмысленно ругаться вместо того, чтобы исправлять ситуацию.
Многие ребята высказали желание участвовать в благотворительности, когда вырастут и будут располагать своими деньгами. Нашлись и те, кто попросил Лизу взять их с собой в дома престарелых, чтобы хоть как-то сделать общество лучше. Дети признаются, что им запрещают смотреть телевизор, но они все узнают в интернете. Многие не хотят признавать несправедливость в мире и спрашивают у актрисы, правда ли в жизни всегда происходит что-то ужасное, или их родители могут ошибаться в суждениях.
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