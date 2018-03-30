Девушка Криштиану Роналду больше не хочет рожать детей

Жоржина Родригес — девушка нападающего ”Реала” Криштиану Роналду — заявила, что больше не хочет рожать детей. В ноябре 2017 года модель родила первого ребенка — девочку, которая получила имя Алана Мартина . Жоржина и Криштиану ухаживают за четырьмя детьми, трое из которых — от суррогатной матери. Роналду в ноябре прошлого года заявил, что хочет семь детей и столько же «Золотых мячей».

На вопрос журнала XL Semanal, где она видит себя через десять лет, Жоржина ответила: «Я вижу себя заботящейся о четырех детях, которые к тому моменту будут старше. Не могу представить, что у меня будет больше детей».

Жоржину также попросили прокомментировать звание самой популярной испанской женщины в «Инстаграме». У нее 4,2 млн подписчиков.

”Не знаю, почему у меня так много подписчиков. Все-таки я уделяю социальным сетям мало времени. Мне нравится наслаждаться моментом. Знаю, что у меня есть ненавистники, но я не обращаю на них внимания. Мне нравится мыслить позитивно и сосредотачиваться на людях, которые меня любят, а не на тех, кто завидует мне или ненавидит меня”.