В Китае мать более 10 лет держала глухонемого сына на цепи

41-летний Ван Чжицян из Китая 12 последних лет своей жизни живет в подвале, закованный цепями собственной матерью. Дело в том, что мужчина родился глухонемым, из-за чего не мог развиваться наряду с обычными сверстниками, а после смерти отца его мать не смогла с ним справляться в одиночку.

Семья проживает в Сюаньхуа в городе Дэнфэн, где 77-летняя мать Юэ Жун последние 12 лет держит своего сына в холодном каменном подвале на цепи. В детстве глухонемой ребенок проявлял признаки интеллекта поэтому родители отправили его в интернат, чтобы он мог учиться, но другие дети заведения приняли негативно такого ученика. Его сверстники откровенно издевались над ребенком, в результате чего он получил серьезные психологические травмы.

В итоге родители забрали своего сына домой, но учиться жить в мире мальчик не захотел, больше того, проявлял психические нарушения, которые сказывались на его поведении. Семья Ван Чжицяня была бедной, поэтому не могла позволить лечение или обратиться к специалистам, поэтому расстройства стали ухудшаться с каждым годом, а все заботы над опекой своего сына взял на себя отец. 12 лет назад отец Вана Чжицяня скончался, а мать физически не смогла справляться со своим взрослым ребенком и решила заключить его в подвале. Жители деревни, где проживает его семья, были рады такой идее, поскольку все время страдали от постоянных нападений со стороны глухонемого. Он вырос агрессивным и безграмотным, поскольку не ходил даже в обычную школу, а его развитием в меру своих возможностей занимался только отец.

Последние 12 лет мужчина живет в каменной хижине, прикованный цепями, куда периодически наведывается его мать, чтобы дать ему еду и убрать в комнате. Власти деревни отмечают, что этой семье ежемесячно выплачиваются субсидии, а также в деревне надеются, что им удастся собрать достаточно средств, чтобы перевести Вана Чжицяня в психиатрическую лечебницу.]]>