Милое видео о малышах, которые радостно выгуливают своих собак

Как мы уже не раз вам доказывали, малыши и их питомцы — самые лучшие на свете друзья. А иногда даже больше, чем друзья.

Сегодня мы вам покажем малышей, которые не просто любят своих собак, готовы часами с ними играть и веселиться, но и готовы нести за них ответственность.

В видеоролике вы увидите, с каким удовольствием дети выгуливают своих собак, совсем как взрослые. Малыши гордо держат в руке поводок и с деловым видом прогуливаются по парку.

Надо отметить, что животные совсем не против такой компании на прогулке. Кто-то все-таки не успел за своим любимцем и потерял поводок, но в основном собаки очень обходительны с детьми, ведут себя достойно, чем очень радуют малышей.

Эти трогательные ролики давно полюбились пользователям Сети, поэтому мы вам гарантируем, что эта видеоподборка вам обязательно понравится!

Фото: Sutterstock.com