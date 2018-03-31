Ещё
Милое видео о малышах, которые радостно выгуливают своих собак
Далее:
Читайте также:
Ещё

Милое видео о малышах, которые радостно выгуливают своих собак 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Как мы уже не раз вам доказывали, малыши и их питомцы — самые лучшие на свете друзья. А иногда даже больше, чем друзья.
Сегодня мы вам покажем малышей, которые не просто любят своих собак, готовы часами с ними играть и веселиться, но и готовы нести за них ответственность.
В видеоролике вы увидите, с каким удовольствием дети выгуливают своих собак, совсем как взрослые. Малыши гордо держат в руке поводок и с деловым видом прогуливаются по парку.
Надо отметить, что животные совсем не против такой компании на прогулке. Кто-то все-таки не успел за своим любимцем и потерял поводок, но в основном собаки очень обходительны с детьми, ведут себя достойно, чем очень радуют малышей.
Эти трогательные ролики давно полюбились пользователям Сети, поэтому мы вам гарантируем, что эта видеоподборка вам обязательно понравится!
Фото: Sutterstock.com
Letidor.ru: последние новости
6 высказываний педагога Макаренко, которые актуальны как никогда 14 правил безопасности, которые спасут дом от замыканий, перегрузки и пожара Что делать, если ребенок боится темноты: 4 полезные подсказки от психолога
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
32-летняя супермодель в бикини затмила Волочкову
Что нельзя позволять мужчине в постели12
7 худших мест для занятия сексом23
Разлучницы: актрисы, которые увели звездных мужей
Чем вредна гречка
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
01:50
Дочь Деми Мур поделилась откровенным фото
Звёзды
00:27
Шишкова «лишила себя зрачка»
Звёзды
00:51
Известные женщины, выбравшие молодых возлюбленных
Звёзды
01:00
172-килограммовая девушка стала королевой красоты
Красота Другое
00:26
Диброва поделилась личными свадебными фото
Звёзды
03:02
Орлова слишком сильно похудела
Звёзды
03:42
Ученые нашли женщину с идеальной походкой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение