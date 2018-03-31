Мама «девочки дождя» с Ямала — о том, как реагируют окружающие на ребенка с аутизмом

Учитель начальных классов Надежда Смертюк приехала в Салехард работать и нашла здесь свою любовь. Шесть лет они с Сергеем ждали детей. И когда практически потеряли надежду, случилось

чудо — появилась долгожданная Машенька. Но судьба приготовила новое испытание, когда девочке было два года, ей поставили диагноз — аутизм.

Накануне Всемирного дня информирования о проблемах аутизма, который приходится на 2 апреля, «КС» решил узнать, каково быть мамой особенного ребенка. И Надежда отважилась на откровенный разговор

Понять, что ничего не исправить

Маша родилась абсолютно нормальной. Отставание в развитии Надежда стала замечать ближе к году. Списывала их на индивидуальные особенности, мол, маленькая, еще догонит.

Но ближе к двум годам отличия от сверстников стали очевидными. Дочка не обращала внимания на свое имя, будто не слышала его, не выказывала эмоций. Только лепетала.

Когда врачи вынесли вердикт — «аутизм», наступило самое тяжелое время. Многим представляется, что недуг — особая форма одаренности, яркий пример — Яков Перельман. Но у него лишь одна из граней заболевания, на языке специалистов — «с сохранным интеллектом». В более тяжелых формах дети с этим диагнозом очень отличаются от странного математика. Такой оказалась и Маша.

Надежда предполагает, что сбой произошел на генетическом уровне. У Маши усилились симптомы в год с небольшим после болезни. Температура держалась целую неделю за сорок, не могли ее сбить…

— Очень трудно было принять реальность. Смириться с диагнозом полностью всей жизни, наверное, не хватит. Мне четыре года потребовалось на то, чтобы понять — это не исправить, надо просто учиться жить дальше и развивать дочь, — говорит женщина.

Разобраться в молчании

Муж поддержал, болезнь ребенка не расколола семью. Супруги даже решились на второго малыша. Сейчас у них подрастает сын, развивается, как положено по всем нормам.

Папа любит дочку, а Маша особенно радуется, когда он подкидывает и ловит ее в воздухе. И хотя девочке уже семь лет, она заметно выросла, но отказать ей в этом удовольствии отец не в силах. Радость на дочкином лице для родителей на вес золота.

— Маша до сих пор не говорит. Если она грустная или чем-то обеспокоена, начинаю искать причину: осматривать горло, нос, щупать живот. Мы с мужем мечтаем услышать Машины просьбы, — говорит Надежда.

Сейчас, если Маше захотелось конфету, она берет маму за руку, ведет к шкафу и показывает на полку. Или открывает морозилку, достает мясо и кладет на сковородку, тем самым дает понять, что ей приготовить.

Родители пытались разговорить дочь, делали вид, что не понимают ее немые просьбы. Но она нашла другой выход: начала делать всё сама. Идет к шкафу, ставит стул и сама достает конфету. Мама улыбается: «Самостоятельность мешает ей заговорить».

Говорить посторонним о болезни — правильно

За пределами дома общение складывается непросто.

— Часто в песочнице, на детской площадке, встречаю презрительные взгляды. Кто-то начинает отчитывать меня и моего ребенка за невоспитанность, — продолжает разговор Надежда. — Раньше в такие моменты, я не осмеливалась говорить посторонним, что ребенок болен. Потом поняла: без этого не обойтись. У таких деток, как Маша, нет навы

ка общения и совместной игры, поэтому другим родителям ее поведение кажется неадекватным. Теперь, когда вижу, что мамочки забеспокоились, объясняю, в чем дело. Привыкла ко всяким реакциям. Нормальные люди понимают, перестают удивляться и укорять.

Недавно в семье произошло радостное событие: удалось перебороть страх Маши против большого скопления людей. Родители увидели, что дочь любит животных, и стали ходить с ней в цирк. Та, несмотря на толпу — главный страх всех аутистов — она легко проводит два часа, как все дети, радуется, аплодирует, вскакивает с места, чтобы разглядеть зверушек.

Всем мамам особенных детей, Надежда желает сил и невероятного здоровья, чтобы как можно дольше быть рядом: «Ведь кто, кроме нас, их осчастливит?»

КОММЕНТАРИЙ

Для аутистов впору строить отдельный детсад

Ольга Соловьева , профессор кафедры общего образования Регионального института развития образования, сотрудничает с педагогами коррекционной группы из детсада «Журавушка»:

— Аутизм непросто диагностировать, он связан со множественными умственными нарушениями. До недавнего времени во многих муниципалитетах не было психолого-медико-педагогической комиссии, а именно она уточняет вердикт, вынесенный медико-социальной экспертизой, и «выписывает» направление на получение образовательной услуги в соответствии с особенностями здоровья.

Группы как «Капелька» очень востребованы, ведь только в Салехарде больше 80 дошколят-аутистов. По санитарным нормам в группе должно быть не более пяти детей, получается, впору строить отдельный детский сад и готовить специальный штат.

Окружное законодательство подразумевает создание отдельных образовательных организаций и групп. Но этого мало, требуется четкая нормативно-правовая база.

ДЕТАЛИ

В «Капельке» справляются с любыми страхами

До четырех лет Маша ходила в обычную детсадовскую группу, но лишь по два часа, больше

не выдерживала. Когда три года назад предложили перейти в коррекционную группу «Капелька», семья напугалась…

— Там собрали детей со сложными степенями аутизма, все неговорящие, — вспоминает Надежда. — Мы боялись, как она будет развиваться, с кого брать пример. Но когда перешли, то увидели индивидуальный подход, специалисты: и логопед, и дефектолог, и педагоги, знают особенности общения с такими детьми. Мы с мамами перезнакомились, учимся друг у друга, поддерживаем.

Тамара Батаева, воспитатель группы компенсирующей направленности, довольна воспитанницей.

— В четыре года Маша не умела одеваться, кушать, мыть руки, ее с трудом усаживали за стол. Теперь она самостоятельная: занимается с детками, рисует, раскрашивает. Научилась ходить за руки в паре, хотя телесный контакт детям-аутистам дается сложнее всего. С удовольствием конструирует из лего, любит мозаику, развивающие игры. Для меня большая радость, когда Маша присоединяется к игре в лото, придерживается правил. Значит, мы на верном пути.

Отметим, что группы для «детей дождя» также открыты в Надыме, Новом Уренгое, Ноябрьске, Пуровском районе. В детских садах Лабытнанги по одному-два таких ребенка обучаются в обычных группах.