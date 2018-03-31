Осторожно, соцсети! 8 правил безопасности, о которых важно рассказать ребенку

По некоторым данным, свыше 20 тысяч детей до 13 лет ежедневно пытаются зарегистрироваться на Facebook. Их стремление попасть сюда вполне объяснимо: общение с друзьями, веселые видео, смешные картинки, свежие новости — на просторах этой социальной сети можно найти много интересного.

Несложно объяснить, почему взрослые не в восторге от таких увлечений, особенно если социальными сетями заинтересовался дошкольник или ребенок младшего школьного возраста. Наравне со вполне безобидными материалами здесь соседствует непригодный для ребенка контент, комментарии «без купюр», люди, общение с которыми крайне нежелательно для малолетних…

Так что же делать и как правильно себя вести, если ваш ребенок хочет зарегистрироваться в социальной сети?

У каждой соцсети есть пользовательское соглашение, условия которого все мы принимаем, регистрируясь в ней. Там обычно сказано, какого возраста должен достичь пользователь, желающий общаться на этом ресурсе.

Например, у популярных соцсетей Facebook и Instagram он составляет не меньше 13 лет.

Однако если вы зайдете на соответствующие сайты, то легко сможете обнаружить там, скажем, своего 11-летнего племянника (у него, конечно, не указан возраст на страничке или указано, что ему 150 лет).

Несмотря на наличие специальных электронных сервисов, таких как dnevnik.ru, даже учителя в младшей школе чувствуют себя значительно комфортнее в том же «ВКонтакте», где они создают группы своих классов и публикуют там домашние задания. Таким образом, реальная необходимость в использовании соцсети может появиться у ребенка значительно раньше, чем в возрасте, указанном в пользовательском соглашении ресурса.

Если ребенок по какой-то причине просит зарегистрироваться в соцсети еще до поступления в школу, родители имеют абсолютно все основания мягко, но настойчиво отказать: малыш не только не достиг возраста, указанного в пользовательском соглашении, но и не имеет никакой реальной необходимости в этом.

В школе же помимо «производственной» нужды в регистрации в соцсетях (те же группы класса, где может быть важная информация) появляется и «общественная»: многие одноклассники уже активно общаются в Сети, и исключение из этого процесса может обозначать для ребенка исключение и из социальной группы.

Поэтому не стоит жестко запрещать школьнику пользоваться соцсетями, лучше заранее оговорить с ним основные правила.

8 правил безопасности регистрации и общения в социальных сетях

Вот что надо сделать родителям, чтобы общение в социальной сети было для ребенка безопасным со всех точек зрения.

1. Заведите ребенку личную электронную почту (если таковой еще нет, конечно). Аккаунт в соцсети останется с ребенком навсегда (ну или на очень продолжительное время). Регистрировать его на свою почту или на какой-то специально заведенный для этого временный вариант не имеет никакого смысла.

2. Объясните ребенку, что пароли основной электронной почты и социальной сети должны быть, во-первых, надежными (состоять как минимум из 8, а лучше из 12 символов, содержать буквы в разном регистре, специальные символы и цифры), во-вторых, запоминающимися (придумайте какой-то алгоритм, который позволит запомнить пароль), в-третьих, разными и уникальными, чтобы в случае получения злоумышленниками доступа к паролю от почты социальная сеть не была также утеряна и наоборот.

И уж тем более чтобы ребенок не потерял аккаунты от этих важных ресурсов из-за утечки базы паролей с малозначимого интернет-магазина.

3. Установите по возможности и в электронной почте, и в соцсети подтверждение входа с помощью одноразового СМС-пароля.

4. Установите специальную программу для детской онлайн-безопасности, которая умеет работать с соцсетями. Такие программы не должны уметь читать личную переписку ребенка, их задача — помочь вам мониторить его активность в соцсети. Это так же важно, как знать о его действиях в реальной жизни.

Программа поможет вам быть в курсе того, кого ребенок добавляет в друзья, в какие группы он вступает и что размещают на его стене.

5. Настройте вместе с ребенком безопасность и приватность его аккаунта — доступ к его странице и к возможности писать ему личные сообщения должен быть только у его друзей.

6. Заполните страницу ребенка вместе с ним, объяснив, что такую важную информацию, как адрес и телефон, а также текущее местоположение или номер школы, нельзя публиковать на своей странице даже в том случае, если увидят ее только друзья. Взломы аккаунтов «ВКонтакте» не такая уж и редкая история, и, если это случится с аккаунтом ребенка или кого-то из его друзей, вся опубликованная информация станет доступна злоумышленнику.

7. Объясните дочери или сыну, что в соцсети, даже если не публиковать такие данные, как номер телефона и адрес, все равно огромное изобилие личной информации — получив доступ к странице, можно увидеть фото ребенка, его имя и фамилию, с кем он дружит, где учится (даже если ребенок не указал эти данные, их довольно легко найти на страницах друзей или они наверняка «всплывут» в диалогах или фотографиях).

8. Поговорите с ребенком о том, что дружить в социальной сети — это практически то же самое, что и дружить в реальной жизни.

Соответственно, и к выбору друзей в соцсети надо подходить очень ответственно, даже ответственнее, чем в реальности.

В соцсети никогда точно не знаешь, кто находится «по ту сторону монитора», действительно это такой же школьник или это человек (или даже несколько людей) значительно более старшего возраста и с нехорошими намерениями.

В итоге знакомиться в соцсети с совершенно новыми людьми нельзя ни в коем случае и в список друзей можно добавлять только тех, кого встречал в жизни. Исключение составляют лишь случаи, когда реальный друг знакомит ребенка в соцсети с человеком, которого сам знает в офлайне (например, лучшая подруга вашей дочери дает ей ссылку на аккаунт их сверстника, с которым она ходит вместе на курсы английского языка).

Если вы объяснили все это ребенку и установили соответствующую программу, можете считать, что малыш находится в относительной безопасности, по крайней мере, не подвергается большему риску, чем в офлайн-пространстве. А программа будет подсказывать вам, если ребенок все-таки добавляет в друзья новых людей или среди групп, в которые он вступил, замечены опасные сообщества.

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