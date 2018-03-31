Законопроект о суррогатном материнстве получил положительный отзыв

Правительство дало заключение на законопроект о государственной регистрации рождения ребенка в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий, говорится на сайте кабмина.

Документом предлагается внести в Семейный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» изменения, которые позволят мужчине и женщине, как состоящим, так и не состоящим в браке, а также одинокой женщине, давшим согласие на применение вспомогательных репродуктивных технологий, быть записанными родителями ребенка в книге записей рождений.

Также такие родители получают правовую защиту при оспаривании отцовства или материнства при применении таких технологий после внесения записей в книгу записей рождений.

Сейчас в соответствии с пунктом 4 статьи 51 Кодекса родителями в книге записей рождений записываются лица, состоящие в браке и давшие согласие в письменной форме на применение метода искусственного оплодотворения или на имплантацию эмбриона, а также лица, состоящие в браке между собой и давшие согласие в письменной форме на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания (с согласия женщины, родившей ребенка).

Таким образом законопроект распространяет родительские права на лиц не состоящих в браке и на одиноких женщин.