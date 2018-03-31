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Законопроект о суррогатном материнстве получил положительный отзыв
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Законопроект о суррогатном материнстве получил положительный отзыв 

Российская Газета 2 часа назад
Правительство дало заключение на законопроект о государственной регистрации рождения ребенка в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий, говорится на сайте кабмина.
Документом предлагается внести в Семейный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» изменения, которые позволят мужчине и женщине, как состоящим, так и не состоящим в браке, а также одинокой женщине, давшим согласие на применение вспомогательных репродуктивных технологий, быть записанными родителями ребенка в книге записей рождений.
Также такие родители получают правовую защиту при оспаривании отцовства или материнства при применении таких технологий после внесения записей в книгу записей рождений.
Сейчас в соответствии с пунктом 4 статьи 51 Кодекса родителями в книге записей рождений записываются лица, состоящие в браке и давшие согласие в письменной форме на применение метода искусственного оплодотворения или на имплантацию эмбриона, а также лица, состоящие в браке между собой и давшие согласие в письменной форме на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания (с согласия женщины, родившей ребенка).
Таким образом законопроект распространяет родительские права на лиц не состоящих в браке и на одиноких женщин.
Однако в заключении кабмина отмечается, что если родители не состоят в браке между собой, необходимо установить отцовство ребенка в соответствии с пунктом 3 статьи 48 Кодекса. Также к документу есть ряд терминологических претензий. Правительство считает целесообразным доработать законопроект с учетом замечаний до его рассмотрения Госдумой.
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