Правительство одобрило законопроект о суррогатном материнстве

Не состоящие в браке мужчина и женщина, а также одинокая женщина могут получить родительские права на ребёнка, появившегося на свет с помощью суррогатного материнства.

Положительный отзыв Правительства России на соответствующий законопроект о государственной регистрации рождения ребёнка с помощью вспомогательных репродуктивных технологий размещён на сайте кабмина.

Документ предлагает внести изменения в Семейный кодекс и Федеральный закон «Об актах гражданского состояния», которые позволят мужчине и женщине вне зависимости от нахождения в зарегистрированном браке, а также одинокой женщине, согласившейся на суррогатное материнство, быть записанными родителями появившегося ребёнка в книге записей рождений.

Такие родители получат юридическую защиту в процессе возможного оспаривании отцовства или материнства после внесения записей в книгу записей рождений.

В настоящее время по статье 51 Кодекса родителями в книге записей рождений записываются лица, которые состоят в браке и дали письменное согласие на применение метода искусственного оплодотворения или на имплантацию эмбриона.

Аналогичное право закреплено за лицами, состоящими в браке и согласившимися в письменной форме на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания (с согласия женщины, родившей младенца).

Таким образом законопроект распространяет родительские права на лиц, не состоящих в браке и на одиноких женщин.

Однако в заключении кабмина подчёркивается, что в случаях, если родители не состоят в браке, следует установить отцовство ребёнка.