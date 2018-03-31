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Правительство одобрило законопроект о суррогатном материнстве
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Правительство одобрило законопроект о суррогатном материнстве 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
Не состоящие в браке мужчина и женщина, а также одинокая женщина могут получить родительские права на ребёнка, появившегося на свет с помощью суррогатного материнства.
Положительный отзыв Правительства России на соответствующий законопроект о государственной регистрации рождения ребёнка с помощью вспомогательных репродуктивных технологий размещён на сайте кабмина.
Документ предлагает внести изменения в Семейный кодекс и Федеральный закон «Об актах гражданского состояния», которые позволят мужчине и женщине вне зависимости от нахождения в зарегистрированном браке, а также одинокой женщине, согласившейся на суррогатное материнство, быть записанными родителями появившегося ребёнка в книге записей рождений.
Такие родители получат юридическую защиту в процессе возможного оспаривании отцовства или материнства после внесения записей в книгу записей рождений.
В настоящее время по статье 51 Кодекса родителями в книге записей рождений записываются лица, которые состоят в браке и дали письменное согласие на применение метода искусственного оплодотворения или на имплантацию эмбриона.
Аналогичное право закреплено за лицами, состоящими в браке и согласившимися в письменной форме на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания (с согласия женщины, родившей младенца).
Таким образом законопроект распространяет родительские права на лиц, не состоящих в браке и на одиноких женщин.
Однако в заключении кабмина подчёркивается, что в случаях, если родители не состоят в браке, следует установить отцовство ребёнка.
Правительство также рекомендовало авторам инициативы перед её внесением в Госдуму доработать законопроект с учётом замечаний к приведённой в документе терминологии.
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