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Нил Патрик Харрис рассказал о воспитании детей
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Нил Патрик Харрис рассказал о воспитании детей 

Журнал ОК! 1 час назад
Американский актер Нил Патрик Харрис воспитывает двух близнецов: сына Гедеона и дочь Харпер. Актер рассказал об увлечениях малышей, а также о методах воспитания.
По словам Харриса, сын Гедеон занимается бейсболом, а юная Харпер без ума от гимнастики. В этом, судя по всему, она пошла в папу.
Она обожает стойки на руках. Как и я. Мы сделаны из одного теста, — сказал Нил.
Нил Патрик Харрис и Дэвид Бартка с детьми
Звездный папа признался, что они с дочерью показывают друг другу свои гимнастические умения, но Харпер уже корректирует папу чаще, чем он ее.
Нил вместе с мужем Дэвидом Братка сосредоточены и на образовании близнецов. По словам родителей, они пытаются создать атмосферу постоянного обучения детей, даже если они не в школе.
Главное, чтобы они не думали, что это занудная и рутинная работа. Мы стараемся внедрить математику, правописание и чтение во все, что делаем дома, — признались актеры.
Отметим, что Нил Патрик успешно совмещает работу и отцовство. Харрис продолжает работу над сериалом «Лемони Сникет: 33 несчастья».
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