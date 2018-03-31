Кейт Миддлтон и принц Ульям до сих пор не знают пол третьего ребенка 

Уже совсем скоро Кейт Миддлтон родит третьего ребенка. По традиции, будущие родители не должны сообщать миру пол ребенка до его рождения. Но в этот раз Кейт и Уильям решили, что и они будут максимально оттягивать процесс определения пола. По сообщениям инсайдера, супруги планируют в скором времени это выяснить, но, конечно, не раскрывая подробности общественности.
Напомним, о беременности Кейт стало известно в сентябре прошлого года. У супругов уже подрастают двое детей: 4-летний Джордж и 2-летняя Шарлотта.
А как тебе кажется, кто родится у Кейт на этот раз?
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Фото:Global Look Press