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Кейт Миддлтон и принц Ульям до сих пор не знают пол третьего ребенка
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Кейт Миддлтон и принц Ульям до сих пор не знают пол третьего ребенка 

WMJ.ru 51 минуту назад
Фото: WMJ.ru
Уже совсем скоро Кейт Миддлтон родит третьего ребенка. По традиции, будущие родители не должны сообщать миру пол ребенка до его рождения. Но в этот раз Кейт и Уильям решили, что и они будут максимально оттягивать процесс определения пола. По сообщениям инсайдера, супруги планируют в скором времени это выяснить, но, конечно, не раскрывая подробности общественности.
Напомним, о беременности Кейт стало известно в сентябре прошлого года. У супругов уже подрастают двое детей: 4-летний Джордж и 2-летняя Шарлотта.
А как тебе кажется, кто родится у Кейт на этот раз?
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Фото:Global Look Press
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