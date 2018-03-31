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Глава секты с синдромом Бога 10 лет издевалась над детьми прихожан
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Глава секты с синдромом Бога 10 лет издевалась над детьми прихожан 

Anews 44 минуты назад
Фото: Anews
Анна Янг долгое время являлась главой секты «Молитвенный дом для всех». Секта существовала более 10 лет во Флориде. Женщина была осуждена за убийство трехлетнего Эмона Харпера в 80-х. Как выяснило следствие, малыш скончался от постоянных избиений и голода. Заявление на женщину подала ее дочь, которая молчала долгие годы из-за ужасных воспоминаний.
В секте всегда содержалось большое количество детей. В их числе и были те, о которых не могли временно позаботиться родители. Тогда они приводили детей в «Молитвенный дом для всех», где о них по-своему заботилась Мать Анна. Дети подвергались избиениям за малейшую провинность. Тем, кто нуждался в медицинском уходе, женщина не давала необходимые препараты. Однажды Анна искупала провинившуюся девочку в ванне с химикатами, после чего в 1992 году секта распалась. Бывший участник Джон Нил заявил, что Анна убила его сестру и всегда относилась к ней как к животному, а ему самому оставила шрамы на ставшуюся жизнь.
Также был случай, когда Мать Анна помыла 12-летнюю девочку отбеливателем, отметив, что она «плохо пахла». Во время наказания Анна постоянно утверждала, что таким образом изгоняет из детей зло. Родители в ответ на такую выходку подали жалобу в полицию, но Янг покинула Флориду и была поймана лишь в 2001 году. Ее осудили только на 6 месяцев. После того, как женщина отбыла срок, она переехала в Мариетт, где около 16 лет скрывала свое прошлое от знакомых и соседей. Однако в один день ее дочь решила восстановить справедливость. С того времени несколько бывших прихожан секты дали показания против Анны, отметив, что они подвергались пыткам и оскорблением. ​До сих пор следствие по делу Анны Янг продолжается и неизвестно, какое ей грозит наказание.
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