Глава секты с синдромом Бога 10 лет издевалась над детьми прихожан 

Анна Янг долгое время являлась главой секты «Молитвенный дом для всех». Секта существовала более 10 лет во Флориде. Женщина была осуждена за убийство трехлетнего Эмона Харпера в 80-х. Как выяснило следствие, малыш скончался от постоянных избиений и голода. Заявление на женщину подала ее дочь, которая молчала долгие годы из-за ужасных воспоминаний.
В секте всегда содержалось большое количество детей. В их числе и были те, о которых не могли временно позаботиться родители. Тогда они приводили детей в «Молитвенный дом для всех», где о них по-своему заботилась Мать Анна. Дети подвергались избиениям за малейшую провинность. Тем, кто нуждался в медицинском уходе, женщина не давала необходимые препараты. Однажды Анна искупала провинившуюся девочку в ванне с химикатами, после чего в 1992 году секта распалась. Бывший участник Джон Нил заявил, что Анна убила его сестру и всегда относилась к ней как к животному, а ему самому оставила шрамы на ставшуюся жизнь.
Также был случай, когда Мать Анна помыла 12-летнюю девочку отбеливателем, отметив, что она «плохо пахла». Во время наказания Анна постоянно утверждала, что таким образом изгоняет из детей зло. Родители в ответ на такую выходку подали жалобу в полицию, но Янг покинула Флориду и была поймана лишь в 2001 году. Ее осудили только на 6 месяцев. После того, как женщина отбыла срок, она переехала в Мариетт, где около 16 лет скрывала свое прошлое от знакомых и соседей. Однако в один день ее дочь решила восстановить справедливость. С того времени несколько бывших прихожан секты дали показания против Анны, отметив, что они подвергались пыткам и оскорблением. До сих пор следствие по делу Анны Янг продолжается и неизвестно, какое ей грозит наказание.