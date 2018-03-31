«Пора рожать!»: Александру Харитонову попрекают отсутствием детей

Знаменитости купаются не только в лучах славы и всеобщего признания, они получают в свой адрес и много негатива. 33-летняя телезвезда Александра Харитонова в последнее время получает в свой адрес еще больше критики, чем обычно. Она стала объектом пристального внимания недоброжелателей после того, как продолжила публиковать свои фото в Инстаграме, несмотря на траур, связанный с трагедией в Кемерове, из-за чего ее решили упрекнуть в отсутствии своих детей.

Александра Харитонова , которая является экспертом шоу «Дом-2», ответила злопыхателям, которые осудили ее за равнодушие к чужой беде. Известно, что 25 марта при пожаре в торговом центре Кемерова погибли десятки детей, знаменитость выразила соболезнования, после чего продолжила публиковать контент развлекательного содержания. Это не могли оставить без внимания хейтеры, которые решили облить звезду грязью. Они попрекали ее отсутствием собственных детей, в связи с чем она якобы не сопереживает беде других. Подобные заявления не остались без внимания Александры. Харитонова эмоционально ответила, что люди не знают ее ситуации и не имеют права ее судить.

Александра Харитонова, несмотря на яркую внешность и большое количество поклонников, пока не создала семью. Красавица отметила, что на ее жизненном пути пока не встретился достойный мужчина, потому она не может рожать ребенка лично для себя, считая это неправильным. Знаменитость обозначила свое отношение к детям, отсутствие которых многие считают в ее возрасте проблемой. По словам знаменитости, она очень ответственно относится к материнству и если ей пока «не дано», значит на то есть своя причина. Она указала, что семья, в которой она росла сама, является для нее эталонной, и на что-нибудь она размениваться не планирует.

В соцсетях многие согласились с позицией Александры, но были и те, кто не понял высоких запросов Харитоновой: «Родила бы себя ребенка, почему не хочешь?» «Уверена, что такая красавица обязательно встретит хорошего мужа». «Да-да, пора рожать!» «Телепроект „Дом-2“ создал дурную славу, потому и не можешь замуж выйти». «А я считаю, что она все правильно сказала, дети — это большая ответственность». «Лучше без мужа не рожать, сложно вырастить самой ребенка, это могу сказать точно».

В соцсетях считают, что гадости, которые в большом количестве написали Александре злопыхатели, побудили ее удалить страницу в Инстаграме. Фанаты же надеются, что ее просто взломали или Харитонова решила отказаться от нее на эмоциях и вскоре продолжит радовать их своими постами и снимками.