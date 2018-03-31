Девять родительских запретов, которые срочно надо нарушить

Признаюсь, больше всего на свете боюсь стать слишком тревожной матерью — той, которая одергивает ребенка по любому поводу и утомляет правилами. Показывать пальцем на тетю, ковырять в носу, лепить снеговиков из грязи — что там еще запрещено в родительской полиции нравов? Так вот, я готова сложить оружие воинствующей воспиталки, чтобы дать малышу свободу.

Нет, это не значит, что в ближайших планах семьи — покататься верхом на крокодиле или воткнуть столовую вилку в розетку, глупо пренебрегать законами безопасности, но в лужах попрыгать нужно. И песни поорать на улице тоже. А еще…

Можно лезть в разговоры взрослых

Перебивать неуважительно, но ждать, пока мама наговорится с подругой иногда невыносимо, особенно если чадо беспокоит вопрос жизни и смерти — захотел в туалет, очень больно ударился, увидел, как старший брат собирается побрить кота. Есть такой прием, на мой взгляд удачный: ребенок подходит к маме и молча кладет свою руку поверх ее руки — дает понять, что есть разговор. Мама накрывает его ладошку своей рукой, не отвлекаясь от собеседницы, сигнализируя тем самым, что она слышит просьбу и сейчас отвлечется. Как только появляется возможность, мама извиняется перед подругой и выслушивает ребенка.

Отладить прием получится не сразу, но малыш привыкнет, а вы перестанете шипеть на него и смотреть строгим взглядом каждый раз, когда он пытается встрять в разговор взрослых.

Можно не говорить «спасибо»

Модный психолог, специалист по семейным отношениям и воспитанию Михаил Лабковский утверждает, что нельзя заставлять ребенка младше четырех говорить пресловутые «спасибо» и «пожалуйста». Научить вежливости может только личный пример мамы и папы.

Более того, это многозначительное одергивание: «Что мы обычно говорим? Спа-си-бо» вызывает внутренний протест маленькой личности и в будущем может дать обратный эффект в виде отрицания любых проявлений вежливости. Что делать? Не переживать, если ребенок не раскланивается в благодарностях. Значит он не чувствует необходимости в этом, не делает то, чего не хочет. Это и есть свобода.

Можно есть руками

Когда муж первый раз напрягся по поводу того, что ребенок захотел есть суп руками, я сказала: «Ты так к этому относишься, потому что знаешь: вермишель скользкая на ощупь, а бульон жирный и ладошки начинают хлюпать. Откуда ты в курсе? Наверное, потому что ты сам когда-то трогал еду руками? Давай дадим ребенку такую же возможность».

В результате сын не подхватил никакую заразу и не растет невежей — ему больше нравится есть ложкой, а тот опыт был только интересом юного исследователя. В результате минус один бессмысленный запрет. Кстати, вы пробовали есть руками? Рискните, это очень необычное ощущение.

Можно гулять по лужам и в дождь

Плохая погода для ребенка иногда интереснее, чем солнечная: можно вдоволь набегаться по лужам, накопать грязи в ведерко, скатиться с горки с летящими брызгами. Все, что нужно — непромокаемая одежда: курточки, плащи, комбинезоны, сапоги. Не тратьте деньги на детские зонтики, да и себе купите дождевик — так гулять будет удобнее.

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Можно рисовать на обоях

Здесь два варианта: купить смываемые фломастеры — легко удаляются с любой поверхности, долго не засыхают, если не лениться закрывать колпачки. Либо — обладателям дорогих обоев — определить ребенку зону для настенного рисования и повесить туда смотанный рулон бумаги или вовсе наклеить обои-раскраску. Рисовать на стене ребенку быстро надоедает, а вот запретный плод сладок.

Можно прыгать на кровати

Дорогие родители, вспомните себя — батуты были по праздникам, а в будни их заменяла большая кровать или диван. Сколько удовольствия! Подпрыгнуть повыше и с громким хохотом упасть плашмя. Если боитесь за основание кровати, снимите матрас и положите его на пол.

Можно залезать высоко

В детстве я часто лазила по деревьям и до сих пор не рискую рассказывать маме, насколько высоко забиралась. Опасно, конечно, но адреналин заставлял подняться еще, а потом еще немножечко — и вот ты практически на верхушке. Запрещать нельзя — преодоление трудностей, борьба со страхом важны для ребенка в любом возрасте, но можно придумать альтернативу. Например, скалолазание. Там и высота, и азарт, и занятие спортом, но главное — безопасность. В снаряжении ничего не страшно, а вы, как самая смелая мать, можете еще и подбадривать чадо в его попытках залезть повыше.

Можно шуметь

Дома шуметь нельзя — разбудим соседей, в садике тоже — напрягается воспитательница, на улице — вроде можно, но привитые с пеленок социальные нормы крепко удерживают родителей и заставляют чуть что одергивать ребенка: «Тише! Кругом люди».

Хочется спросить — и что, незнакомцы как-то повлияют на жизнь вашей семьи? По-вашему, громкие дети вырастут хулиганами? С точностью до наоборот — возможность выплескивать энергию поможет ребенку быстрее развиваться как с точки зрения общего, так и с позиции эмоционального интеллекта. Свободные в самовыражении дети добиваются успехов чаще, чем их закомплексованные сверстники. Поэтому пойте на улице, читайте громко стихи и не стесняйтесь детской непосредственности.

Можно пользоваться гаджетами

Не запрещайте детям брать телефон или садиться к компьютеру, просто контролируйте процесс. Очень скоро они будут объяснять вам, как работать с новыми гаджетами. Установите обучающие приложения и игры, чтобы даже отдых шел на пользу.

Конечно, у каждой семьи своя философия и представления о воспитании, но мы с мужем когда-то так сформулировали свой родительский долг: любить сына и научить его любить других. А воспитание бесконечными «нельзя» не очень вписывается в эту концепцию.

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