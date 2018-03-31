Дмитрий Маликов выбрал для сына необычное имя 

Многочисленные поклонники известного певца, автора песен, продюсера Дмитрия Маликова ликуют: наконец-то отечественные СМИ сообщили, как артист назвал сына.
Звездный папа и его супруга Елена довольно долго размышляли над именем для наследника — и в итоге выбрали не совсем обычное: малыша назвали Марк. Об этом сообщил Tatler, ссылаясь на имеющееся в распоряжении редакции свидетельство о рождении ребенка.
Почему Марк? Имя интернациональное, сильное, мужское, — рассказала Елена. — И малыш родился к дате, когда православные чтут святого Марк,
объяснила выбор имени супруга Дмитрия Маликова.
Напомним, около полутора месяцев назад Дмитрий Маликов во второй раз стал папой: у звезды родился долгожданный сын. Малыш появился на свет благодаря услугам суррогатной матери.
Дмитрий Маликов и его жена Елена вместе с 1992 года. Помимо маленького сына пара растит 18-летнюю дочь Стефанию.
Также у супруги артиста есть 32-летняя дочь Ольга от предыдущего брака.
Фото: Instagram
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