Дмитрий Маликов выбрал для сына необычное имя

Многочисленные поклонники известного певца, автора песен, продюсера Дмитрия Маликова ликуют: наконец-то отечественные СМИ сообщили, как артист назвал сына.

Звездный папа и его супруга Елена довольно долго размышляли над именем для наследника — и в итоге выбрали не совсем обычное: малыша назвали Марк. Об этом сообщил Tatler, ссылаясь на имеющееся в распоряжении редакции свидетельство о рождении ребенка.

Почему Марк? Имя интернациональное, сильное, мужское, — рассказала Елена. — И малыш родился к дате, когда православные чтут святого Марк,

объяснила выбор имени супруга Дмитрия Маликова.

Напомним, около полутора месяцев назад Дмитрий Маликов во второй раз стал папой: у звезды родился долгожданный сын. Малыш появился на свет благодаря услугам суррогатной матери.

Дмитрий Маликов и его жена Елена вместе с 1992 года. Помимо маленького сына пара растит 18-летнюю дочь Стефанию.

Также у супруги артиста есть 32-летняя дочь Ольга от предыдущего брака.

Фото: Instagram

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