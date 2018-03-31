Стало известно, как назвал своего сына Дмитрий Маликов

24 января Дмитрий Маликов стал отцом во второй раз. У артиста и его супруги Елены родился сын от суррогатной матери. До сегодняшнего дня имя малыша держалось в секрете, поклонникам оставалось лишь гадать, как же назовет ребенка звездная чета. Интригу рассекретил Tatler, в распоряжении которого оказалось свидетельство о рождении сына Дмитрия. Мальчика назвали Марком.

— объяснила Елена.

Напомним, новость о том, что Дмитрий стал отцом во второй раз, стала настоящим сюрпризом не только для поклонников, но и для старшей дочери Маликова Стефании.

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Фото:Instagram