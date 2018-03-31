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Стало известно, как назвал своего сына Дмитрий Маликов
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Стало известно, как назвал своего сына Дмитрий Маликов 

WMJ.ru 27 минут назад
Фото: WMJ.ru
24 января Дмитрий Маликов стал отцом во второй раз. У артиста и его супруги Елены родился сын от суррогатной матери. До сегодняшнего дня имя малыша держалось в секрете, поклонникам оставалось лишь гадать, как же назовет ребенка звездная чета. Интригу рассекретил Tatler, в распоряжении которого оказалось свидетельство о рождении сына Дмитрия. Мальчика назвали Марком.
— объяснила Елена.
Напомним, новость о том, что Дмитрий стал отцом во второй раз, стала настоящим сюрпризом не только для поклонников, но и для старшей дочери Маликова Стефании.
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Фото:Instagram
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