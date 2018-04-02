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«Язык сломаешь»: Дмитрий Маликов раскрыл публике имя сына
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«Язык сломаешь»: Дмитрий Маликов раскрыл публике имя сына 

Eva.ru 2 апреля 2018
Фото: Eva.ru
В январе этого года Дмитрий Маликов сообщил о том, что в его семье пополнение — с помощью суррогатного материнства Дмитрий и его супруга Елена во второй раз стали родителями. У пары родился сын, а теперь они решились открыть публике его имя.
Когда Дмитрий и Елена решили завести ребенка, реакция семьи была очень неоднозначной. Стеша Маликова, дочь супругов, признается, что сперва была шокирована известием, однако в итоге очень рада, что у нее появился младший брат. То, что в семье планируется пополнение, долгое время держалось в секрете — Дмитрий объявил о появлении на свет сына уже постфактум. Некоторое время пара не сообщала и имя ребенка, однако теперь решила рассказать о своем сыне немного больше. По данным СМИ, Маликовы назвали сына Марком. По словам Елены, для выбора такого имени у них было несколько причин, включая удобство в использовании за границей и религиозные воззрения семьи.
Реакция общественности на выбранное имя не заставила себя ждать. Пользователи сети разделились во мнениях — кто-то считает сочетание имени и фамилии ребенка очень неудачным из-за повторяющихся букв, а другие видят в этом благозвучность: «Язык сломаешь — Малк Мариков» «Марк Дмитриевич Маликов. Звучит классно» «Молодцы, красиво придумали. Дай Бог здоровья Вам и вашему малышу» «Марк Дмитриевич! Жёстко…» «Масло масленое» «Молодцы! Очень красивое, православное имя, Марк Дмитриевич!» «Марк это, вроде, еврейское имя? Каким боком?» Самих Маликовых мнение общественности вряд ли волнует. Хотя они предпочитают не публиковать фотографии сына, можно не сомневаться, что сейчас у новоиспеченных родителей много забот.
А вот за детородную функцию дочери Маликовых, Стефании, некоторые из ее поклонников опасаются. На одной из новых фотографий девушки, сделанной в окружении снега, они разглядели неподходящую обувь с открытыми щиколотками. Фанаты возмутились, что Стеша рискует своим здоровьем почем зря.
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