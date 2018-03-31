Дмитрий и Елена Маликова рассекретили имя сына

В конце января стало известно, что у супругов Маликовых появился на свет сын. Пара прибегла, как и многие артисты сейчас, к услугам суррогатной матери. В ожидании малыша супруги никому не рассказывали, что скоро станут родителями. Даже их родная дочь Стефания узнала о появлении брата на свет из прессы. Как позже рассказала девушка, она не в обиде на то, что родители держали информацию в секрете.