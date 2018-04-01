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Дмитрий и Елена Маликовы сообщили имя младшего сына
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Дмитрий и Елена Маликовы сообщили имя младшего сына 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
24 января этого года стало известно, что Дмитрий и Елена Маликовы стали родителями. В одной из элитных клиник Санкт-Петербурга суррогатная мать родила знаменитой паре сына.
Первыми имя ребенка узнали журналисты одного из таблоидов, им удалось увидеть свидетельство о рождении малыша. После этого Маликовы сами рассказали, какое имя дали мальчику.
Ребенка назвали библейским именем Марк. «Почему Марк? Имя интернациональное, сильное, мужское. И малыш родился к дате, когда православные чтут святого Марка», — цитирует Елену Маликову портал Tatler.ru.
Напомним, старшая дочь четы Маликовых, 18-летняя Стефания, узнала о грядущем рождении брата за пять дней до радостного события. Девушка с нетерпением ждала возвращения родителей с братом и к их приезду украсила дом белыми и голубыми шарами.
Фото: instagram
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