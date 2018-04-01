Дмитрий и Елена Маликовы сообщили имя младшего сына

24 января этого года стало известно, что Дмитрий Елена Маликовы стали родителями. В одной из элитных клиник Санкт-Петербурга суррогатная мать родила знаменитой паре сына.

Первыми имя ребенка узнали журналисты одного из таблоидов, им удалось увидеть свидетельство о рождении малыша. После этого Маликовы сами рассказали, какое имя дали мальчику.

Ребенка назвали библейским именем Марк. «Почему Марк? Имя интернациональное, сильное, мужское. И малыш родился к дате, когда православные чтут святого Марка», — цитирует Елену Маликову портал Tatler.ru.

Напомним, старшая дочь четы Маликовых, 18-летняя Стефания, узнала о грядущем рождении брата за пять дней до радостного события. Девушка с нетерпением ждала возвращения родителей с братом и к их приезду украсила дом белыми и голубыми шарами.

Фото: instagram