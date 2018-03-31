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Маликовы наконец-то выбрали имя наследнику
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Маликовы наконец-то выбрали имя наследнику 

WomanHit.ru 21 минуту назад
Фото: WomanHit.ru
Елена и Дмитрий Маликовы долго не могли решить, как назвать своего сына. Певец даже обратился за помощью к телезрителям и подписчикам своего «Инстаграма», чтобы они помогли ему в этом нелегком вопросе. Среди вариантов были: Дмитрий — в честь отца, Юрий — в честь деда, Федор — в честь прадеда. Артисту очень важно, что мальчик станет продолжателем рода Маликовых. Однако, в итоге, супруги выбрали совсем не семейное, но редкое и красивое имя. Как написано в свидетельстве о рождении малыша, которое оказалось в распоряжении журнала Tatler, мальчик стал Марком.
«Почему Марк? Имя интернациональное, сильное, мужское», — цитирует издание жену музыканта. — «И малыш родился к дате, когда православные чтут святого Марка».
Напомним, сына паре подарила суррогатная мать. Радостное событие произошло в Санкт-Петербурге 24 января.
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 Ещё 3 источника 
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