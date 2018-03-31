Галина Юдашкина во второй раз стала мамой

Дочь знаменитого кутюрье Валентина Юдашкина родила сына. Об этом Галина Юдашкина сама сообщила в своем Instagram. Оказалось, что счастливое событие в жизни ее семьи произошло еще 28 марта, но, вероятно, знаменитость хотела на пару дней сохранить эту информацию в тайне от посторонних.

В результате, несколько минут назад, она все же поделилась радостной новостью с подписчиками своей страницы в Instagram.

28.03.2018 родился наш второй сынишка Аркадий, добро пожаловать в этот мир наш маленький принц!

написала Галина Юдашкина, тут же раскрыв имя сына.

Публикация от 🌿Gala Maxakov Yudashkina🌿 (@gyudashkina) 31 Мар 2018 в 8:08 PDT Кстати, если приглядеться к снимку, то одновременно можно заметить и новорожденного малыша, которого держит мама Галины — Марина Юдашкина

Напомним, о беременности Галины Юдашкиной стало официально известно в октябре 2016 года: свободные наряды уже не скрывали изменившихся форм звездной мамы — и она сообщила поклонникам радостную новость в личном блоге.

Публикация от 🌿Gala Maxakov Yudashkina🌿 (@gyudashkina) Окт 14 2017 в 10:30 PDT Напомним, Галина Юдашкина и ее супруг Петр Максаков (внук актрисы Людмилы Максаковой ) уже растят маленького сына Анатолия. Мальчик появился на свет в апреле 2016 года в одной из клиник США.

Судя по всему, маленький Толя растет весьма развитым ребенком: к примеру, мультфильмы внук Валентина Юдашкина смотрит на английском и китайском языках.

Публикация от 🌿Gala Maxakov Yudashkina🌿 (@gyudashkina) Авг 23 2017 в 10:19 PDT Фото: Instagram @gyudashkina

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