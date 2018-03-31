«Родители, куда смотрите?»: любимая песня Саши Плющенко изумила поклонников

У Саши Плющенко, 5-летнего сына Яны Рудковской Евгения Плющенко , прошла очередная фотосессия. Во время съемок малыш пустился в пляс под сомнительную музыку, а поклонники мальчика осудили его мать за плохой вкус.

В Инстаграме сына Яна Рудковская опубликовала видео со съемок для лукбука, на котором ребенок позирует для фотографа, одновременно танцуя под песню, которую Рудковская назвала его любимой. Как выяснилось, любимой музыкальной композицией 5-летнего мальчика оказалась песня Black от исполнителя Gazirovka. Видимо, ребенок смышлен не по годам не только в том, что касается тяжелой работы, но и музыки, ведь песня, от которой ребенок в таком восторге, буквально изобилует непрозрачными намеками: «Танцы в моей кровати. Не говори мне „Хватит!“ Снимай свое платье! Мои глаза голодные, Беру тебя стоя. Я так хочу тебя примерить, Иди ко мне!»

Маму Саши, находящуюся на фотосессии и нахваливающую сына, такие недетские тексты вовсе не смущают, как и низкопробность песни в целом, несмотря на то что, помимо труда своего ребенка, она зарабатывает на жизнь продюсированием музыкантов. «Какая „детская“ песня на фоне звучит…» «Зачем ребёнка подсадили на это» «Кое у кого мозгов даже меньше, чем у того, кто поет такую песню» «Музыка конечно для ребенка его возраста… родители куда смотрите то?!» «Зачем ребенка подсаживаюсь на такую музыку — это же растление» «О боже, выключите этот кошмар, бедный ребенок!»

Известно, что семья Рудковской и Плющенко вообще не против того, чтобы ребенок как можно раньше узнал о разных сторонах жизни. Саша Плющенко зарабатывает деньги чуть ли не с рождения, чтобы заслужить игрушки, а в свободное время просвещается, слушая русский рэп. Правда, не похоже, чтобы ребенок был очень доволен жизнью. Практически под каждой новой фотографий мальчика появляются поклонники, считающие, что в своей жизни Саша не видит ничего, кроме работы и находится чуть ли не в депрессии.