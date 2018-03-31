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Неоднозначная реклама детской одежды вызвала негодование в сети
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Неоднозначная реклама детской одежды вызвала негодование в сети 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Модный бренд Dsquared2 выпустил новую коллекцию одежды для детей. Рекламная кампания коллекции включала фотосессию, в которой дети были показаны в крайне двусмысленных образах, у многих вызвавших недовольство.
Новая детская коллекция Dsquared2 неприятно поразила публику. Виной тому стала сомнительная фотосессия, рекламирующая новую одежду. На фото модели-дети изображены в образах и позах, которые значительно больше подходят взрослым. Излишняя сексуализированность детей вызвала негодование у общества.
Очевидно, что Dsquared2 решили привлечь внимание публики к своей коллекции с помощью провокации, и это им определенно удалось — в обсуждении фотографий детей поразительно часто мелькало слово «педофилия». Наибольшее внимание привлекла фотография двух мальчиков, позирующих в трусах рядом с девочкой, имитирующей «Мисс Вселенную». «Педофилам есть на что посмотреть» «Ой прям фууу. Испортят детей» «Педофилы видимо в восторге от фотки в трусах» «Это не просто фото, к сожалению. Дети перенимают этот стиль жизни, понять они пока не способны ничего…» «В труселях ни к чему… так, чтоб поговорили о них» «Очень неоднозначная фотосессия… Сексуальные образы у детей и игра на этом — это откровенно провокационно» «Во что превратили детей? Это прям радость для педофилов»
В мире моды быть замеченным становится все сложнее даже для именитых дизайнеров. И как видно из примера Dsquared2, они готовы пойти на многое, чтобы быть замеченными.
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