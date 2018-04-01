«Лучше молчите»: Нелли Ермолаева высказалась о лишнем весе

Нелли Ермолаева ответила комментаторам в своем Инстаграме, которые, по её словам, налетели на её фигуру. Молодая мама с недовольством отнеслась к такой критике и призналась, что ставит на первое место здоровье ребенка, а не собственные формы.

Нелли Ермолаева недавно стала мамой, но, даже несмотря на это, пользователи рунета продолжают обсуждать женщину, находя новые поводы. Фолловеров смущает фигура телеведущей, о чем они не стесняются сообщать ей в комментариях. Ермолаевой, по всей видимости, наскучили подобного рода высказывания, и она попросила подписчиков умерить своё негодование. Женщина не считает нужным оправдываться перед людьми, она не переживает из-за набранных килограммов, так как уверена, что постепенно избавится от них. На первое место Нелли ставит здоровье своего сына, и поэтому не собирается худеть, кормя малыша покупными смесями.

«Вес уходит медленно, но постепенно, пока буду кормить малыша! Ребёночку сейчас здоровье закладывается на всю жизнь, и тот, кто не понимает в этом вопросе — лучше молчите!» — написала Нелли. Фанатки согласились с мнением Ермолаевой. Они признались, что никогда и не думали бросить кормить свое чадо ради собственного блага. Женщины готовы были идти на любые жертвы, давая ребенку самое лучшее, и ни за что не лишили бы его материнского молока. Интернет-мамы заверили, что Нелли совсем скоро придет в былую форму, и попросили не поддаваться на провокации в сети, ведь, по их мнению, время кормления — самое лучше время в жизни женщины. «Вы молодец, не слушайте никого!» «Все правильно делаете! Ребенок — самое важное для вас на всю жизнь» «Вы в отличной форме для кормящей матери!» «Глупые только могут писать вам, чтобы вы похудели!»

Кстати, Нелли Еррмолаева убеждена, что с появлением нового члена семьи супруги должны продолжать интимную жизнь. По её словам, без сексуального удовлетворения друг друга молодые родители рискуют испортить любовные отношения.