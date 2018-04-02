В Москве проходит фестиваль, посвящённый аутистам

Ежегодно 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об аутизме. На планете около 10 миллионов человек живут с таким диагнозом, и их становится всё больше. Аутистам посвящён фестиваль «Люди как люди», который проходит 2 апреля в московском музее-заповеднике «Царицыно».

«Цель фестиваля — сплотить сообщество, сплотить родителей, семьи, которые нуждаются в помощи, — говорит директор Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с расстройством аутистического спектра (РАС) Московского государственного психолого-педагогического университета Артур Хаустов. — И конечно, дать информацию окружающим людям, обществу о том, что такое аутизм».

Инклюзивный фестиваль объединяет десятки государственных и общественных организаций, оказывающих помощь детям и взрослым с РАС. На нём можно увидеть, что аутисты обладают многими талантами. Здесь на мастер-классах вы познакомитесь с их творчеством: это и ткачество, и мыловарение, и декорирование футболок, и изготовление пальчиковых игрушек из фетра. Они делают картины из шерсти и пластилина, конфеты, текстильных кукол, играют на музыкальных инструментах, занимаются художественной гимнастикой.

Специалисты рассказывают на фестивале о нейромоторной готовности к обучению, об уникальных возможностях аппаратной терапии для оказания помощи детям с РАС, о том, как проводить антистрессовую зарядку, и о том, что мамин голос может быть терапевтическим инструментом.

Весь день фестиваля в «Царицыно» будет большая концертная программа, в частности, «КОНТРАБАС-ШОУ» — весёлый квест для детей, где музыканты находятся в постоянном интерактиве с публикой, а слушатели, в свою очередь, незаметно становятся участниками представления. Малыши сами будут превращаться в артистов оркестра, композиторов и даже дирижёров. Состоится и конкурс видеороликов «История особого успеха» — их снимали родители детей с РАС, они рассказывают о том, чего добились дети, несмотря на свой диагноз.

«Одна из наших задач — проинформировать широкую общественность, — говорит председатель РОО помощи детям с РАС «Контакт» Елена Багарадникова. — Мы приглашали на фестиваль всех — и родителей, и родственников детей с аутизмом, и просто москвичей, заинтересованных в данной тематике».