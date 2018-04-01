К чему приводит алалия: 3 важных факта о недоразвитии речи у детей

У дошкольников нередко возникают речевые проблемы. И если некоторые из них без труда можно устранить дома (например, научить выговаривать буквы «р» или «ш/щ»), то с другими без помощи специалиста не справиться. Например, с алалией.

Алалией называют недоразвитие речи у ребенка при нормальном слухе и интеллектуальном развитии. О том, как отследить первые признаки этого нарушения и что делать, если родитель подозревает у ребенка алалию, рассказывает логопед Анастасия Сперанская

Признаки и виды алалии

Первые признаки алалии можно заметить у детей 1,5-2 лет. Как правило, до этого возраста у малышей не наблюдается никаких отклонений. Доречевое развитие проходит нормально: младенцы лепечут и гулят так же активно, как их сверстники. Некоторые пытаются произносить первые слова, а дальше родители могут увидеть первые сигналы недоразвития речи.

Дети с алалией в два года часто не произносят отдельные слова, используют только звукоподражания, оперируют одним-двумя словами, при этом не стараются (не могут) расширить свой словарный запас.

Если ребенок понимает маму, но при этом не говорит, мы можем подозревать моторную алалию.

В этом случае у малыша нарушается производство речи (нарушена связь между зонами мозга, создающими звук, и зонами, управляющими мышцами рта), а вследствие этого и понимание обращенных к нему фраз. У ребенка с моторной алалией не формируется внутренняя речь (он не соотносит слово с его образом у себя в голове), из-за этого у крохи может развиться вторичная умственная отсталость.

Если же ребенок не понимает речь взрослых, не запоминает новые слова, не соотносит слово с движением/предметом/качеством, которое оно обозначает, даже после многократных повторений, то это свидетельствует о наличии сенсорной алалии (нарушена связь между зонами мозга, отвечающими за восприятие всех звуков, и зонами обработки речевых звуков).

Очень часто сенсорную алалию на начальных этапах принимают за нарушения слуха.

Но ребенок слышит хорошо! Проблема в том, что его мозг недостаточно хорошо обрабатывает речевые стимулы.

Причины возникновения алалии

Так в чем же причина такого серьезного нарушения «производства» и понимания речи?

Врачи выдвигали разные предположения. Самой распространенной версией возникновения алалии называют повреждения речевых областей головных полушарий при родах. Среди причин часто звучат асфиксия новорожденных, сильный токсикоз в первой половине беременности.

К неблагоприятным факторам, которые могут способствовать развитию алалии, относят психотравмы матери, резус-несовместимость, кровотечения, преждевременные, затяжные, стремительные роды, травмы головы во время родов, стимуляцию родов. Дети, перенесшие нейроинфекции или другие заболевания мозга, получившие до года травмы головы, также находятся в группе риска.

Иногда среди причин алалии врачи называют наследственный фактор.

Недоразвитие речи — очень серьезная проблема, с которой необходимо обращаться к специалисту. Не каждый логопед возьмется за исправление этого нарушения. Поэтому, если взрослые замечают первые тревожные звоночки (например, годовалый ребенок не произносит ни одного слова), я рекомендую искать профессионала, который специализируется на работе с малышами.

Чем раньше специалист начнет коррекционную работу, тем качественнее будет компенсация нарушения, тем быстрее будет проходить нормальное развитие ребенка. Если запустить проблему и начать коррекцию в 4-5 лет, семья может столкнуться с серьезными последствиями: от нарушения интеграции ребенка в коллектив до вторичного нарушения умственного развития.

Будьте здоровы!

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