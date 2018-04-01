Что смех может рассказать о человеке: 5 подсказок от психолога

В Международный день смеха «Летидор» обратился с вопросом «Что по смеху можно узнать о человеке?» к своему постоянному эксперту Ольге Романив, психологу и основателю Клуба знакомств «Классика отношений».

Итак, сначала вспомните что-нибудь смешное, посмейтесь и обратите внимание на то, какие гласные звуки преобладают в вашем смехе. Если не уверены, каких именно гласных звуков в вашем смехе больше, попросите помощи у своих близких. И кстати, не забудьте рассмешить своих знакомых и узнать о них всю правду!

Ольга Романив

Звуки «А-а-а»

Если вы смеетесь заливисто, звонко и заразительно, а в вашем смехе преобладает гласный звук «А», то вы человек открытый, добрый и немного бесшабашный. Скорее всего, вы часто ведете себя как ребенок, поэтому ваш смех беззаботен и чист.

Вы принимаете жизнь во всех ее проявлениях, чувствуете долю азарта, любите спорт и приключения, игры и забавы. В завтрашний день вы смотрите легко и радостно.

С детьми у вас полное взаимопонимание и доверительные отношения — вы слушаете их, а они прислушиваются к вам.

Окружающим вы можете показаться легкомысленным. А вот в глазах ребенка вы самый чудесный человек! Однако немного серьезности вам все же не помешает.

В действительности вы заботливый родитель, целеустремленный, постоянно развивающийся, внимательный, и эти качества вы прививаете своим детям.

Звуки «И-и-и»

Смех с преобладающим звуком «И» звучит мягче и незаметнее, но в то же время он интригует и привлекает к себе внимание. Часто такой смех сопровождается различной жестикуляцией.

Родители с таким смехом любят играть со своими детьми и умеют хранить их тайны.

Они одинаково легко придумывают новые игры и секретики. Мамы и папы с таким смехом умеют взять ситуацию под контроль, даже просто рассмеявшись напоказ.

Это родители, чья серьезность легко переходит в игривость и наоборот. Они стремятся не столько получить одобрение своих качеств, сколько продемонстрировать их окружающим.

Они искренне верят в свою правоту и могут в глазах детей подросткового возраста стать немного занудами, говорящими: «Вот я в твоем возрасте…»

В их душе ведется постоянный спор взрослого и ребенка, а поведение и отношение к детям зависят от того, кто из них лидирует в конкретный момент времени.

Звуки «Е-е-е»

Если в смехе отчетливо слышится звук «Е», то стоит отнестись к человеку с некоторой долей осторожности.

Такие родители смеются редко, а смех чаще всего саркастический.

Они редко понимают и принимают детские шалости, могут легко разозлиться даже из-за небольшой детской провинности или двойки в дневнике.

Их строгость и желание ограничивать и наказывать порой становятся идеей фикс. Нередко главным мотиватором в поведении мам и пап с подобным смехом является то, как воспитывали их самих.

Звуки «У-у-у» или «О-о-о»

Смех может сочетать в себе удивление или испуг.

Родителей с таким смехом, в котором отчетливо можно расслышать «У» или «О», легкоранимы, умеют сопереживать, часто выражают излишнюю заботу и беспокойство.

Для них даже легкая простуда ребенка повод пойти к врачу, а выполненное домашнее задание они могут перепроверить несколько раз, даже если делали его вместе.

Мамы и папы с таким смехом выслушают, обнимут, поддержат, какой бы сложной ни была ситуация.

Эти родители всегда на стороне ребенка!

Комбинация звуков

Каждый вид смеха может проявляться у человека в зависимости от ситуации и настроения. Но все же основным, ярко выраженным всегда будет один.

Ухмылка краешком губ, улыбка во весь рот, веселый смех или гомерический хохот покажут не только ваш характер, но и отношение к происходящим событиям.

Если человек вдруг стал смеяться иначе, значит, можно предположить, что таким образом на подсознательном уровне он показывает свое отношение к теме разговора.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!