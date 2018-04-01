«Стой там, где стоишь!»: как научить своих детей не теряться и остерегаться незнакомцев

Что делать, если ваши сын или дочь потерялись, сбежали из дома, или еще хуже — были похищены? Как научить ребят правильно вести себя в экстренной ситуации, чтобы остаться живыми? На эти и другие вопросы нам ответили добровольцы «Лиза Алерт Юг», которые занимаются поиском пропавших людей.

По официальным данным, за последние пять лет в Ростовской области пропало 272 несовершеннолетних, 90% из которых благополучно вернулись домой. Чаще всего дети исчезают не потому, что их похитили и увезли в неизвестном направлении, а потому, что сами ушли из дома либо не сообщили родителям о своих планах на вечер, оставшись ночевать у друзей. Таких ребят поисковики называют «бегунками» или «путешественниками». И если еще пять лет назад из поля зрения родителей терялись 14-16-летние подростки, то теперь из дома убегают и десятилетние.

Если ребенок уходит из дома сознательно, задайте себе вопросы: как вы обращаетесь с сыном или дочерью, если те получили плохую оценку, часто ли их наказываете, унижаете, сравниваете с другими? Негативные эмоции имеют свойство накапливаться, и если ребенок не может самостоятельно справиться со своими эмоциями, то будьте готовы к показательной акции протеста. Бывают, конечно, случаи, когда семья благополучная, но ребенка тянет «бродяжничать». В этой ситуации, уверены поисковики, с несовершеннолетним должны работать психологи.

Отсутствие телефона у ребенка усложнит его поиски

«Не забирайте у детей мобильные телефоны»

— Если ваш ребенок пропал, стоит начать его поиски с общественных мест. Обычно беглецы коротают время в торговых центрах, в парках и скверах, на аттракционах, в кинотеатрах, фастфудах, — рассказала представитель поискового отряда Яна Ненахова. — Но есть и другой пример: ребенок задержался у одноклассника, не предупредил взрослых, да и телефон как назло разрядился. Подросток спокойно играет в гостях, даже не подозревая, что близкие подняли на уши полгорода.

Для собственного спокойствия родители могут подключить у своего оператора опцию «Маячок» — она позволит увидеть примерное местоположение ребенка. Подключите мобильные приложения, которые при помощи геолокации покажут точные координаты человека.

— Тут важно объяснить подростку, что это не слежка, а способ обезопасить родного человека. Не затягивайте такой разговор, иначе обнаруженная внезапно программа может подорвать доверие к вам сына или дочери, — предупредила координатор «Лиза Алерт Юг» Елена Корсунова. — Никогда не отбирайте у ребенка телефон. Вам не нравится, что он не учит уроки, постоянно играет в игры? Ищите другие методы воздействия. Мы не раз сталкивались с ситуацией: ребенок пропал, а полиция не может отследить его перемещения через мобильный, потому что мобильный забрали родители, и он лежит дома.

Дети должны предупреждать родителей, если собираются задержаться у друзей

Потерялся? Стой там, где стоишь

Очень часто дети, особенно дошколята, остаются одни в местах массового скопления людей. Здесь важно научить ребенка основным правилам поведения. Если ты потерялся в торговом центре, нужно обратиться к охраннику либо к сотруднику магазина или кафе, даже уборщице. Следующий шаг — позвонить близким. Представители «Лиза Алерт Юг» говорят: очень важно, чтобы ребенок знал наизусть телефон хотя бы одного из родителей. В современном мире это намного важнее и полезнее, чем выучить свой домашний адрес.

Если малыш отстал от взрослых на улице, он должен придерживаться одного-единственного правила: стоять на месте. Во-первых, велика вероятность, что мама и папа вовремя заметят пропажу и вернутся обратно. Во-вторых, это облегчит поиски полиции и не позволит развиваться событиям в непредсказуемом направлении.

— Мы и сами при встрече с потерявшимся человечком остаемся с ним на месте. Да, звоним в полицию, но никуда не уходим. То же самое советуем делать каждому, чтобы тебя не обвинили в похищении, — подчеркнула Корсунова. — Год назад был случай: мальчик сбежал из дома и одиноко прогуливался по ТРЦ, его заметила сердобольная ростовчанка и пригласила к себе домой. Она накормила мальчишку, оставила у себя ночевать, но даже подумать не могла, что тот находится в розыске. В итоге ребенок вышел с родителями на связь, и родственники вместе с полицией нагрянули к горожанке домой.

Маленький ребенок обязан быть под присмотром

«Ни один взрослый не нуждается в помощи маленького ребенка»

Специалисты советуют разговаривать на тему собственной безопасности, когда ребенку исполнится пять лет. В более юном возрасте малыш просто не сможет все это понять и запомнить. Впрочем сами беседы не должны выглядеть как лекции: «Садись сын, нам нужно с тобой серьезно поговорить, слушай меня внимательно…». Пусть это будет в игровой форме, когда вы гуляете на улице и как бы вскользь спрашиваете: «А что бы ты сделал, если потерял меня в толпе? А если бы к тебе подошел незнакомый человек и предложил поиграть с ним в радиоуправляемую машинку?».

— Вообще детям нужно постоянно внушать, что опасность может исходить от кого угодно, ведь внешность бывает обманчива, — рассказала Елена Корсунова. — В советские времена нас как учили: «Увидите подозрительного дядю в черном плаще, шляпе и темных очках — обходите его стороной». Сейчас преступниками могут быть и женщины, и бабушки «божий одуванчик», и даже подростки. Мне вспомнилась история, когда красивая, хорошо одетая девушка подошла к маленькому мальчику и попросила помочь вытащить из люка упавшего щенка. Он согласился, а когда вместе с незнакомкой повернул за угол, его уже ждала машина. Парнишку живым так и не нашли…

Еще одна страшная история, произошла пару лет назад. Школьника окликнула на улице пожилая женщина и попросила помочь донести из магазина тяжелые сумки. Ничего не подозревающий ребенок согласился, а когда поднялся в квартиру к незнакомке, там его ждал 40-летний сын бабули, страдающий психическими расстройствами. Мужчина оказался маньяком и убил мальчика.

Своим чадам нужно постоянно проговаривать: ни одному взрослому не нужна помощь от маленького ребенка. Взрослый всегда обратится за поддержкой к другому взрослому, и каждому юному дончанину нужно об этом помнить.

Мамы и папы должны научить своих детей громко кричать

«Научите детей орать»

Однако бывают ситуации, которые могут привести в замешательство даже взрослых. Представьте: к вам подбегает человек и взволнованным голосом произносит: «Скорей, твоей маме плохо! Она сейчас в больнице, поехали, я тебя к ней отвезу!». Малыш тут же готов бросить все и последовать за незнакомцем. Стоп! Для таких случаев необходимо выучить кодовое слово, которое будет известно только ребенку и его родителям. С мамой что-то случилось? — Назови «пароль».

Если дядя или тётя начинают хватать за руку и пытаются увести, остается последнее, но самое действенное средство — кричать!

— На самом деле, это очень сложно — заорать на улице. Мы регулярно общаемся со школьниками и видим, что практически никто не умеет это делать громко. Когда мы начинаем тренировку, из десяти ребят орет только один. А знаете почему? Потому что нам с детства вбивают в голову: будь потише, не привлекай к себе внимание, о тебе могут плохо подумать окружающие. А ведь в экстренной ситуации такое «неадекватное поведение» может спасти жизнь. Проводите такие репетиции со своими детьми: выезжайте за город, в поле, и… орите, — дал совет координатор «Лиза Алерт Юг» Максим Максименко

Представители поискового отряда хотят обратить внимание родителей еще на одну деталь — «Правило четырех секунд». Это тот небольшой промежуток времени, когда есть шанс вырваться из рук преступника. Как утверждают психологи, именно за четыре секунды человек принимает для себя решение: спастись любой ценой либо подчиниться ситуации. Спустя момент, к малышу или подростку может прийти чувство подавленности, ощущения, что «все свершилось» и нет смысла сопротивляться. Здесь на помощь как раз-таки придет громкий крик. Ведь похитители по своему внутреннему устройству — трусы, и не терпят лишний шум, особенно в людном месте. Услышав детский писк, преступник, вероятнее всего, сбежит, либо на ситуацию отреагируют окружающие и вступятся за «жертву».

Во время поисков один из родителей должен остаться дома

Лучше ложный вызов, чем потерянное время

Вот что нужно сделать, если ребенок не пришел вовремя домой:

1) Обратиться в полицию. Заявление обязаны принять в любом отделе города и в любой точке страны, невзирая на прописку и родственные связи с ребенком (помощь могут попросить братья и сестры, бабушки и дедушки, тёти, дяди и даже соседи).

2) Как минимум один человек должен все время оставаться дома на случай, если пропавший самостоятельно вернется. Проверьте заряд мобильных телефонов, особенно тех, чьи номера пропавший знает наизусть.

3) Начните обзванивать родственников, друзей, одноклассников и учителей ребенка. Постарайтесь узнать, где и с кем он в последнее время был, о чем разговаривал, в каком настроении пребывал. Вспомните свой последний разговор с ребенком. Могли ли какие-то слова его обидеть, довести до слёз? При желании можно обзвонить местные больницы и морги, если пропавший в эти учреждения не поступал, наберитесь терпения и ждите новостей от полиции и поисковиков.

И самое главное: не стоит бояться поставить себя и сотрудников спецслужб в неловкое положение. Раньше обращаться в полицию можно было только спустя три дня с момента исчезновения человека. Сейчас всё иначе — заявление принимают сразу, поэтому каждый родитель должен помнить: лучше поднять ложную тревогу, чем медлить и терять драгоценное время на поиски.