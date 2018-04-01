История полная слез. Нижегородка нашла сестру благодаря «Жди меня»

фото стоп-кадр из передачи «Жди меня»История полная слез. Нижегородка нашла сестру благодаря «Жди меня»Нижегородка Людмила Мишина обратилась в программу «Жди меня» на НТВ с просьбой разыскать ее сестру Любу.

Когда Любе было было восемь лет, мама отдала девочку в приемную семью. Женщина прочитала объявление об удочерении в газете. Спустя какое-то время Люба уехала вместе с новой семьей на Украину.

Людмила вспоминает, что сестра сама хотела уехать, что ей не хотелось жить в своей родной семье. Героиня программы рассказала, что Люба быстро привыкла к приемной семье, которая жила у них почти неделю, чтобы познакомиться, стать ближе. Почему так произошло, почему мать троих детей отдала свою старшую дочь в чужую семью, Людмила не понимала. Уже во взрослом возрасте, героиня программы осознала, что у нее есть сестра, что она по ней скучает и хочет разыскать близкого человека, исправить ужасный поступок матери и воссоединить семью. Сестра Людмилы нашлась, она оказалась в Москве. Любовь Иваськив поделилась своими воспоминаниями. По словам женщины, первое время после отъезда она не понимала, почему попала в другую семью, поначалу думала, что приехала погостить.

Девочка плакала, обижалась на новую семью, за то, что они не отпускали ее домой. Приемная мать рассказала девочке, что родная мама отдала ее из-за тяжелой болезни.

Сестры встретились на программе после долгой разлуки. Однако, Любовь ждал сюрприз: в студии ее ждала не только сестра, но и родная мать. Мать Любови и Людмилы, Светлана Доброхотова, рассказала, что ей было очень трудно расстаться с дочерью. Но, по словам женщины, Люба понимала, что матери было трудно воспитывать троих детей, и сама изъявила желание уехать жить в другую семью. Светлана призналась, что всю жизнь корила себя за ужасный поступок.

Любовь простила мать и счастливая семья воссоединилась на проекте.