Дарья Пынзарь боится навредить младшему ребенку прививками

Дарья Пынзарь озадачилась вопросом вакцинации детей. В своем Инстаграме женщина призналась, что не уверена в необходимости делать прививки младшему сыну, и попросила совета у подписчиков, которые сталкивались с этим.

Мысль о прививках, как и многих молодых мам, не оставляет Дарью Пынзарь в покое. Женщина сообщила своим поклонникам, что волнуется за здоровье младшего сына, который еще не повергался этим процедурам. Она призналась, что старший, Артём, перенес прививки благополучно, однако она всё же сомневается на их счет. Дарья заявила, что слышала истории о том, как прививки вредили здоровью детей, а кому-то, по её словам, даже сломали жизнь. Когда пришло время вакцинации второго сына, Дарья Пынзарь задумалась, стоит ли это делать. Она попросила своих подписчиков дать ей совет. «Я перед сном вчера вновь изучала этот вопрос и опять в замешательстве. Артёму я делала прививки, Давиду только бцж и боюсь остальные… но боюсь и без них», — написала она.

Мнения пользователей рунета разделились на «за» и «против». Кто-то настаивал на том, чтобы Дарья следовала рекомендациям врачей, а не комментаторов в сети, другие же призывали отказаться от вакцинации, приводя в пример страшную статистику. Прочитав рассказы противников прививок, любой может прийти в шок и ни за что не согласится отдать свое чадо в руки медсестры, держащей шприц со злополучной вакциной. Комментирующие поведали о реакциях на укол и его ужасных последствиях. «У моей дочки через 4 дня после прививки начались сильные головные боли, обследовались — аллергический отек мозга» «Ужас, какие страсти в интернете ходят об этих прививках.. не знаешь, что лучше…» «Делайте, никого не слушайте, положитесь на медиков. Без прививок может быть хуже..» «Очень спорный вопрос, но я всем своим детям делала, и все ок!»

Таким сложным вопросом Дарья Пынзарь задалась на отдыхе в Турции. Кстати, многим подписчикам не понравились пляжные фотоснимки Дарьи. По мнению поклонников, Пынзарь не стоит носить такие откровенные купальники при сыновьях.