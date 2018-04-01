«Я не ведьма, но все успеваю»: пермячки стали победительницами всероссийского конкурса «Успешная мама»

Конкурс «Успешная мама» проводится в России с 2014 года благотворительным фондом «Дорога в жизнь» и социальным проектом «Мама работает», которые помогают женщинам с детьми найти способ реализовать себя в карьере. Чтобы участвовать в конкурсе, нужно выбрать одну из 14 номинаций («Многомама», «Бизнес-мама», «Спортивная мама», «Мама — общественный деятель» и так далее) и направить организаторам письмо с рассказом о себе.

Так поступили более 800 женщин со всей России. В финал прошли всего 42, среди них — три жительницы Пермского края. Две из них стали победительницами в своих номинациях. Рассказываем о них подробнее.

Пермячка, мама четырех детей Светлана Алексеева завоевала первое место в категории «Мама — социальный предприниматель». Заключив социальный контракт с министерством соцразвития Прикамья и получив от него субсидию, она организовала швейное производство. Сейчас под ее началом работают несколько мам в декрете, которые шьют одежду и сумки на дому.

— Для мам, чьи дети в возрасте от полутора до трех лет, очень важно найти подработку, позволяющую не отрываться от воспитания. Но предложений удаленной работы в Перми очень мало. Поэтому я решила создать объединение «Мама может», — рассказала Светлана.

Также женщина планирует открыть швейный коворкинг-центр, куда смогут прийти все, кому нужно что-то сшить, и за небольшую плату воспользоваться профессиональным оборудованием. Кроме того, Светлана намерена организовать салон красоты для онковыздоравливающих девушек. Подробнее о Светлане Алексеевой и ее начинаниях можно прочитать в материале 59.ru в рубрике «Бизнес в декрете».

Вторая победительница из Перми — Мария Ощепкова (Потеха). Она стала лучшей в номинации «Мама-волшебница».

— Я веду выездные регистрации свадеб, работаю визажистом, косметик-эстетистом и преподавателем в студии преображения, помогаю клиентам подбирать гардероб, веду занятия по медитации. Да, я все успеваю. И, нет, я не ведьма, — смеется Мария.

Третья финалистка из Перми, мама семерых детей Екатерина Мухаринова, боролась за победу в номинации «Многомама». Как призналась Светлана Алексеева, Екатерина произвела на жюри очень хорошее впечатление, и совсем чуть-чуть не дотянула до первого места.