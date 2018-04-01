Как не отвратить ребенка от школы в младших классах 

Из всех классов больше всего запоминаются родителям младшие, потому что именно они требуют максимальной родительской вовлеченности.
Надо встречать ребенка из школы, причем встречать чуть ли не сразу, как ты его привел. И если город большой, то мама и домой не успевает толком добраться. В 8 привел, в 9 дома, в 10 уже снова ехать, чтобы в 11 или в 11:30 забрать… И вот мама приехала к школе, припарковалась. Стоит, нервничает, потому что подперла чью-то машину и боится, что ей спустят колесо. Учительница выводит детей то позже, то раньше.
В школу войти то можно, то нельзя, то по паспорту, то без паспорта. То борьба с терроризмом, то нет борьбы с терроризмом. То охрана суровая — какой-нибудь старичок из отставных военных, то менее суровая — хихикающая вневедомственная милиционерша 20 лет.
То приказ директора родителей в школу не пускать, то пускать можно, но только по вызову учителя. То охраннику дали списки, то он ничего не знает. То вообще он первый день на рабочем месте и потому на всякий случай не пускает даже завуча.
На крыльце образуется целая толпа — мам в пятьдесят. Все это жужжит, размахивает руками, ужасается. Мамы жалуются друг другу, что в младших классах дети оглушены новыми требованиями. Все эти четыре клеточки, семь клеточек, две клеточки. А оформление задач? Допустим, задача такая: «У Бори пять яблок. У Димы — на два яблока меньше. Сколько яблок у Бори и Димы вместе?».
Эту задачу нужно записывать так:
НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛ ДЛЯ ШКОЛЫ
Школа все-таки друг, особенно если вам повезло с учительницей начальной школы, а хороших учителей немало. Но чтобы она была другом в еще большей степени, соблюдайте следующие правила
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОКУПАЙТЕ РЕБЕНКУ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ СМАРТФОН
Если он уже есть, не давайте его в школу и не устанавливайте на него игры. Дети, зависимые от смартфона, учатся намного хуже, они не социализированы, угнетены, мозг у них не отдыхает. На переменах они не носятся, а сидят по углам и «втыкают». У нашей любимой учительницы в школе есть даже понятие «игровая скамейка».
Это место, где двадцать грибков уткнулись в телефоны и где их надо искать, если они вдруг куда-то пропали. Им все время нужна новая игровая доза. Смартфон вызывает зависимость, подобную наркотической и даже опаснее, потому что с наркотической школа бы боролась и родители тоже, а тут пока отношение смазанное. Посмотрите в Сети «дофамин смартфон дети зависимость». В некоторых странах с этой формой зависимости уже в психушки кладут, и не без повода, надо сказать.
ЛОВИТЕ У ДЕТЕЙ ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ ТАЛАНТА
Пишите с ними вместе рассказы, сочинения, курсовые работы, научные работы. Школы обожают научные проекты, и творческому ребенку прощаются многие прегрешения против школьной программы. Есть малые академии наук даже. Работы же самые простые: как прорастает фасоль, например. Ребенок сажает фасолину в мокрую вату, фотографирует, наблюдает, потом пересаживает в землю, а потом делает научный проект, как фасоль растет.
Если смартфона у ребенка нет (смартфон — это вроде детской канализации, куда все смывается), то таланты и интересы будут возникать и вспыхивать регулярно. Потом некоторые будут исчезать и ложиться на дно, а другие останутся.
Ну сами увидите…
ОТДАВАЙТЕ НА ВСЕ КРУЖКИ, КУДА РЕБЕНОК ХОЧЕТ ХОДИТЬ САМ Лучше, если они где-то рядом с домом. Идеально: школа, дом творчества. Очень дорогие не ищите.
Бесплатное дополнительное образование — та его часть, что еще осталась, — очень приличное по качеству, ничуть не хуже или даже лучше платного, как показывает практика. В детских библиотеках часто бывают кружки, кстати.
В ШКОЛАХ КРУЖКИ БЫВАЮТ ТОЖЕ, ЧТО ОЧЕНЬ УДОБНО
Ребенок учится не бояться школы как целого: этажей, классов, переходов, старшеклассников, других учителей. Школа становится для него домом, а это влияет и на учебу.
РАЗВИВАЙТЕ СЛУХОВОЕ ВНИМАНИЕ
Слушайте больше аудиокниг. Через телефоны, в машине на флешке и т. д. Я часто об этом пишу, но это действительно чудо творит.
Каждое прозвучавшее слово прорастает в ребенке, как та самая фасоль из проекта. Послушайте, например, «Бунт пупсиков» с Аллой Човжик, или «Алису в Стране чудес», где поет Высоцкий. Результат увидите довольно быстро. После уже десятой аудиокниги формируется позитивная привычка.
ОБ АВТОРЕ
Филолог и писатель, автор более 30 книг. Основные книжные серии: «Таня Гроттер», «Мефодий Буслаев». «Школа ныряльщиков». Проблемам родительства и многодетных семей посвящены книги «Бунт пупсиков», «День карапузов», «Таинственный Ктототам». Женат, отец семерых детей.
Присылайте вопросы Дмитрию Емецу на nedelya@vm.ru с пометкой «Папа знает»