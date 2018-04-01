Какая польза от сказок

Сказки воспитывают не только в переносном смысле, когда учат детей быть добрыми, отзывчивыми, когда оставляют зло в проигрыше. Они воспитывают в прямом, педагогическом смысле.

Не читайте своим детям нудные нотации — это все равно бесполезно. Читайте сказки. Не стоит недооценивать вывод психологов и педиатров о том, что сказка — прекрасный воспитатель. Все это знают, но не все придают значение. Отчитывают чадо, поучают, наказывают и называют такие методы воспитанием. На самом деле, говорят специалисты, воспитанием тут и не пахнет. Прекрасно сказал однажды известный американский писатель Нил Уолш: «Не воспитывайте своих детей, все равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя». А вот еще одна его цитата: «Дети необыкновенно проницательны. Их глаза всегда замечают, их уши всегда прислушиваются, их разум всегда тщательно обрабатывает информацию, которую они поглощают». Именно поэтому сказки так важны для формирования маленькой личности.

Что же такого есть в этих волшебных историях, что помогает родителям в воспитании детей? Сам характер сказки — особый. Она не давит, не заставляет и ненавязчиво указывает на то, что такое хорошо, а что такое плохо. А еще сказки показывают, какие последствия могут повлечь за собой те или иные поступки. И детям язык сказки понятнее, чем язык папиных нравоучений и маминых душеспасительных лекций.

В сказке всегда есть мораль, которая ясна даже самым маленьким детям. И она ими принимается. Спросите у любого ребенка, почему Лиса съела Колобка, и вы удивитесь ответу. Может быть, малыш скажет, что Колобок зазнался или сильно шумел в лесу, или вел себя некрасиво с другими животными.

ПО ДЕТСКИМ ПРАВИЛАМ

Просто пробубнить малышу сказку — недостаточно. Даже будь она тысячу раз поучительной. Чтобы сказка «сработала», читать ее нужно по правилам. Вот пять самых важных из них.

— Прежде родители должны прочесть сказку самостоятельно. Вдруг она не очень интересная или в ней есть страшные моменты. Если маме с папой она показалась скучной (или страшной), ребенку тоже может не понравиться.

— Не нужно читать детям сказки, не соответствующие возрасту. Психологи говорят, что, например, волшебные истории, рассчитанные на ребят средней школы, малышам будут не понятны.

— Когда вы читаете книжку ребенку, акцентируйте свое внимание на важных местах повествования. Так малыш сможет понять ваше отношение к тому, о чем говорится в сказке, и сделать правильные выводы. Если, например, при чтении фрагмента о кознях злодеев оформить повествование правильной интонацией и снабдить эмоциями, у малыша не будет сомнений в том, что поступать так, как этот персонаж, плохо. Потому что мама или папа этот поступок не одобрили. Благодаря актерству родителей ребенок быстрее научится отличать зло от добра, даже если одно маскируется под другое.

— Обсуждайте с детьми ситуации, описанные в тексте, во время чтения. Обязательно спрашивайте у ребенка, что он думает о том или ином поступке, понравилась ли ему сказка. Перед тем, как дочитать до финала, сделайте паузу и спросите малыша, чем должна закончиться сказка.

— Почаще перечитывайте ребенку его любимую сказку. Даже если вас от нее уже слегка воротит.