Зонтик Оле-Лукойе

2 апреля отмечается Международный день детской книги. Детская книга — категория совершенно уникальная. Необыкновенные авторы, пишущие для детей — «так же, как для взрослых, только лучше».

Чудесные иллюстрации, которые можно разглядывать часами. Первые книжки — тесный контакт с родителями и бабушками-дедушками. Всеми теми, кто открывает малышу страну чтения. Как я люблю семьи, где чтение ребенку перед сном — добрая традиция. Чтение на сон грядущий — это целый ритуал: выбор книжки и обязательно — обсуждение того, о чем прочитали. Вопросы. Ответы. Навыки самостоятельного мышления. И как же жаль мне тех детишек, которые с малолетства получают в руки другое чудо — электронный гаджет и «залипают» в нем. Какая-то необычайно важная часть жизни оказывается им недоступна. И пусть тысячу раз скажут о том, что новое время несет новые технологии — я не соглашусь. Умение воспринимать печатный текст, любить его, понимать ставит человека на другую ступень развития, более высокую.

Почему же именно 2 апреля? Все очень просто: именно в этот день родился один из самых загадочных, нежных и пронзительных детских авторов, Ганс Кристиан Андерсен. «… И в один миг все комнатные цветы и растения выросли в большие деревья, которые протянули свои длинные ветви вдоль стен к самому потолку; вся комната превратилась в чудеснейшую беседку. Ветки деревьев были усеяны цветами; каждый цветок по красоте и запаху был лучше розы, а вкусом слаще варенья; плоды же блестели, как золотые. Еще на деревьях были пышки, которые чуть не лопались от изюмной начинки» — помните? Конечно, это устроил чудесный Оле-Лукойе, придуманный Андерсеном. Над нами, а потом над нашими детьми раскрывал Оле-Лукойе свой волшебный зонтик, и мы видели сказочные сны.

Впервые праздник отметили в 1967 году. В День детской книги раз в два года детским писателям и художникам присуждается главная награда — Международная премия имени великого сказочника с вручением золотой медали — самая престижная международная награда, которую часто называют «Малой Нобелевской премией». Золотую медаль с профилем сказочника вручают лауреатам на конгрессе Международного совета по детской книге. Сейчас, кажется, после двух десятилетий «безвременья» что-то сдвинулось в нашем сознании относительно важности детской литературы. Об этом говорят развалы детских книжек — на любой вкус, на любой возраст! Сколько новых имен! Но рекорды по-прежнему бьют классики — Маршак, Чуковский, Барто…

Приучайте своих детей к чтению. Не жалейте получаса в день, чтобы почитать книжку ребенку. Через много лет, когда ребенок вырастет, именно эти часы вы будете вспоминать как самые светлые и счастливые, наполненные безграничным доверием и счастьем.