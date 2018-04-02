Сергей Лазарев, Дмитрий Шепелев и другие известные отцы-одиночки 

Сергей Лазарев Сергей Лазарев целых два года скрывал от широой общественности, что в 2014 году у него родился сын Никита. Имя суррогатной матери певец не называет. Впервые показал мальчика поклонникам Лазарев только в конце прошлого года. Зато теперь Сергей регулярно радует поклонников новыми фото и видео с малышом. Например, в день своего 35-летия он показал, как Никита трогательно поздравил его с днем рождения. Дмитрий Шепелев Дмитрий Шепелев старается не показывать сына Платона широкой обществнности и публикует в Instagram снимки, на которых лицо мальчика нельзя разглядеть. Как бы то ни было, видно, что телеведущий старется делать все возможное, чтобы малыш был счастлив и чувствовал его поддержку. Омрачают эту идиллию в отношениях отца и сына разногласия Дмитрия с семьей мамы Платона, певицы Жанны Фриске, которой не стало три года назад. Очень надеемся, что ссоры останутся в прошлом, а Платон будет расти в атмосере любви и понимания. Рики Мартин Рики Мартин долго скрывал свою нетрадиционную сексуальную ориентацию, чтобы не разочаровывать многочисленных фанаток. В 2008 году суррогатная мать родила ему сыновей Маттео и Валентина, а спустя пару лет певец признался, что он гей. Недавно Мартин официально вступил в брак с художником Джваном Йосефом, с которым теперь растит сыновей. Филипп Киркоров Всю жизнь для Филиппа Киркорова карьера стояла на первом месте. Став звездой шоу-бизнеса и отметив 45-летний юбилей, он начал мечтать о семье и детях. На помощь пришли суррогатные матери. В 2011 году у Киркорова родилась дочь Алла-Виктория, а спустя несколько месяцев на свет появился сын Мартин. По словам певца, только после рождения детей он стал по-настоящему счастливым человеком и перестал быть эгоистом. Криштиану Роналду У одного из самых богатых футболистов в мире Криштиану Роналду четверо детей. Первенец Криштиану Роналду — младший родился от суррогатной матери в 2010 году, когда футболист встречался с моделью Ириной Шейк. Имя матери своего сына Роналду до сих пор хранит в стройжайшей тайне. В прошлом году очередная таинственная суррогатная мать родила футболисту близнецов Маттео и Эву. Возможно, устав от вопросов о том, кто же рожает ему детей, Криштиану представил публике свою девушку, модель Джорджину Родригес, родившую ему недавно дочь. Евгений Кафельников Евгений Кафельников развелся с супругой Мариной Тишковой в 2001 году, когда их дочери не было и трех лет. Маленькая Алеся в итоге осталась жить с папой. Алеся выросла, стала моделью и после нескольких ссор с отцом все-таки снова сохраняет с ним близкие отношения, живет вместе с теннисистом и недавно подружилась с новой возлюбленной Кафельникова. Сам Евгений уже успел и освоить соцсети, которыми активно пользуется Алеся, и старается сглаживать острые углы в непростых отношениях с взрослеющей дочерью. Николас Кейдж Николас Кейдж впервые стал отцом в 26 лет, когда актриса Кристина Фалтон родила ему сына Вестона. В то время племянник знаменитого режиссера Фрэнсиса Форда Копполы мечтал самостоятельно добиться успеха, сменил фамилию и пытался доказать всему Голливуду, что он талантливый актер. Первое время ему приходилось непросто, ролей и денег было мало, в итоге Кристина Фалтон ушла от Кейджа, оставив его с маленьким сыном. Вестон рос трудным ребенком, стал вокалистом металлической группы Eyes Of Noctum, но по-прежнему дружит с отцом. Эминем Эминем вырос в неблагополучной семье, брак с его школьной подругой Кимберли удачным тоже не назовешь, но в итоге он сумел cтать самым успешным белым рэпером в мире и заботливым отцом. Он самостоятельно воспитал дочь Хейли, опеку над которой оформил после развода, удочерил свою племянницу Алэйну (дочь сестры-блезняца его экс-супруги) и дочь Кимберли от второго брака. Коллин Фаррел Актер с репутацией разгильдяя, плейбоя и алкоголикка, Колин Фаррелл показал, что мужчина может быть очень заботливым, трогательным и ответственным отцом. Он растит двоих сыновей — 13-летнего Джеймса Патрейга и 8-летнего Генри. Первенца актеру родила канадская модель Ким Борденейв, Малыш появился на свет с диагнозом «синдром Ангельмана», нейрогенетическое расстройство, при котором ребенок отстает в развитии, у него нарушены координация и сон, случаются судороги. «Джеймс трудится как пчелка, чтобы справляться с обычными повседневными делами, в то время, как Генри все это дано от природы. Поэтому Джеймс для меня — источник вдохновения. Я просто обожаю этого парнишку! Генри я тоже обожаю, но по-другому. Когда становишься отцом, хочешь, чтобы твой ребенок был особенным, и вдруг узнаешь, что он и впрямь особенный и эта новость может выбить почву у тебя из под ног. Синдром Ангельмена бывает лишь у одного ребенка из пятнадцати тысяч. Иногда его путают с ДЦП или аутизмом. Это не грустная история, потому что Джеймс очень счастлив. Мои сыновья — самое лучшее, что есть у меня в жизни», — рассказал актер в одном из интервью. Фото: instagram, globallookpress, eastnews