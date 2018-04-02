6 оригинальных идей для утренних тостов

Накормить малыша утром бывает не просто, иногда полезная и сбалансированная еда не нравится крохе, и он отказывается ее есть. Что же делать в таком случае маме?

Как сделать прием полезной пищи веселым, мы уже рассказывали в предыдущем видео, а сегодня мы покажем, как сделать особенный красочный завтрак, которым иногда можно побаловать своего ребенка и семью, например, воскресным утром.

В видео вы найдете шесть рецептов вкусных и очень красивых тостов, которые обязательно понравятся вашему ребенку как на вид, так и на вкус.

Забавная лисичка, милая панда, очаровательный совенок и другие животные словно картинки поселятся на ваших тостах.

Сложного в их приготовления ничего нет, некоторые ингредиенты можно по желанию заменить, а благодаря видеоинструкции вы легко справитесь с задачей.

Правда, придется выделить на приготовление чуть больше времени, чем на простые тосты, но после пары-тройки тренировок вы будете готовить это вкусное блюдо за пару минут.

Если вы не планируете таким образом сделать сюрприз для ребенка, привлеките его к приготовлению блюда. Это прекрасное совместное занятие увлечет малыша, и он будет с нетерпением ждать следующий завтрак.

Смотрите видео, экспериментируйте с ингредиентами, придумывайте своих зверюшек на тостах и приятного аппетита!

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