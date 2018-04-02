Как выбрать няню: 8 пунктов, которые стоит учесть

Где искать няню? Выбирать помоложе или постарше? Нормально ли, если у нее нет своих детей? Что лучше: педагогическое или медицинское образование у няни? Своим личным опытом с нами делится Нурия Архипова.

Наш постоянный колумнист рассказывала нам о том, почему ей нужна няня, несмотря на то что ее родная мама была не против заниматься внучкой. Вы можете прочесть об этом в колонке «Бабушка или няня: 4 мифа, которые мне хочется развенчать прямо сейчас».

«Летидор» попросил Нурию рассказать подробнее, как проходили поиски няни для малышки Сафиры и что, исходя из собственного опыта, она может посоветовать другим родителям.

— Найти няню — задача не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Как только я решила брать помощницу, передо мной встало сразу несколько вопросов:

1. Где искать: по интернету или по знакомству?

2. Какая няня лучше: женщина в возрасте (40-50 лет) или молодая (до 30)?

3. Насколько важно наличие педагогического образования у няни?

4. Важен ли факт наличия у няни собственных детей? Влияет ли этот факт на отношение к воспитанникам? Или важнее найти человека, который просто любит детей?

5. Как производить оплату: каждый день, раз в неделю или помесячно? Что предпочесть: почасовую оплату или за день?

6. И, несмотря на то что за свою жизнь я провела не одно собеседование о приеме на работу, я задумалась: на что обращать внимание, принимая на работу няню?

7. Состояние здоровья будущей няни: обязательно ли наличие медицинской справки?

8. Как контролировать работу няни?

Где искать няню

Несмотря на то что я была настроена крайне решительно, не могу отрицать, что меня не терзали смутные сомнения. Ведь это нормально — переживать и волноваться за своих детей.

Изначально поиски няни осуществлялись с помощью специализированных кадровых агентств, коих сегодня достаточно много на рынке. Я остановилась на одном из самых популярных сайтов, специализирующихся как раз на услуге по подбору нянь. На нем и фильтры по критериям были, и интерактивная карта, показывающая нянь в округе, и наличие отзывов бывших работодателей. Кроме того, на сайте можно было сразу ознакомиться с возрастом, наличием образования, опыта, узнать, какой график работы их устраивает и совпадает ли он с вашими предпочтениями.

Правда, самостоятельный поиск няни на сайте — услуга не бесплатная: чтобы найти няню, необходимо заплатить 1290 рублей.

Как мне кажется, деньги подъемные, и потратить их, чтобы получить полный доступ к базе и паспортным данным соискателей, можно. Итак, с вопросом, где искать, мы разобрались.

Возраст няни

Что касается возраста, то я рассматривала минимум — 40 лет.

Мне кажется, что няня моложе, особенно при наличии собственных детей, которые могут быть еще маленькими, будет больше отвлекаться на своих детей. Женщина старше сорока имеет достаточный жизненный опыт, более ответственна, как правило, имеет взрослых детей и опыт по их воспитанию.

Я решила, что верхняя граница возраста строго 55 лет.

Дети достаточно быстро растут, не заметишь, как ребенку исполнится год, и он начнет ходить, а затем и бегать. Поэтому няня должна быть, на мой взгляд, женщиной достаточно активной, чтобы, если возникнет необходимость, побежать за ребенком.

И вообще быстрая реакция и подвижность, как вы сами понимаете, очень важны, когда речь заходит о малышах — не успеешь оглянуться, как в рот тащится все, что было найдено поблизости.

Наличие педагогического образования

Пока ребенок маленький (1-3 года), на мой взгляд, педагогическое образование не вещь первой необходимости. Желательно, но не обязательно. А вот трехлетнему ребенку педагог уже не помешает.

Но вот что нужно для грудничка, так это наличие медицинского образования у няни.

Она должна знать, как снизить температуру, какими лекарствами купировать первые симптомы простуды, вообще может отличить, когда ребенок капризничает, а когда он вредничает, потому что заболевает.

Такая няня все знает о прикорме: когда и что можно вводить, быстро поймет, если на что-то у ребенка появилась аллергия.

Еще один прекрасный бонус, на мой взгляд, — это навыки профессионального массажа для детей до года.

Очень важно с малышами заниматься гимнастикой, массажем — это отлично сказывается как на физическом, так и на эмоциональном развитии.

Наличие у няни собственных детей

Наличие собственных детей, на мой взгляд, хороший бонус для женщины, ведь это означает, что у нее есть свой материнский опыт.

В некоторых отзывах в интернете я видела советы, что следует в обязательном порядке интересоваться семейным положением няни, есть ли у нее дети, сколько им лет, чем они занимаются, где живут. В общем, выяснять, насколько она состоялась как мама.

Но мне кажется, что состоятельность женщины как матери не имеет ничего общего с ее профессиональными навыками.

Для меня наличие детей не в приоритете. Если женщина любит детей, умеет с ними ладить, имеет большой опыт по уходу за малышами, который подтвержден положительными рекомендациями прежних работодателей, имеет медицинское и/или педагогическое образование, то отсутствие у нее собственных детей не станет для меня поводом отказать ей в работе.

Как производить оплату

На сайте у каждой няни-соискателя в графе «Оплата» проставлен тариф.

Средняя цена по Москве сегодня — это 300 рублей в час. Можно найти и дешевле — 150 руб. /час, и дороже — 350-450 руб. /час.

Можно выбрать няню с проживанием — здесь каждый исходит из того, что ему удобно.

Для меня почасовая оплата и няня, которая территориально живет не так далеко от нас, оказались прекрасным вариантом решения всех проблем: она приходит к оговоренному времени, проводит с ребенком определенное количество часов и уходит.

Кстати, заранее можно оговорить с няней помощь по хозяйству и выполнение каких-то поручений. Я, конечно, против того, чтобы няня занималась домашними делами в ущерб занятий с ребенком — мне важнее, чтобы малышка была под постоянным присмотром. Но какие-то поручения я ей все-таки иногда даю.

Также заранее стоит поговорить с няней насчет сверхурочных, возможных ночевок и кормления ребенка. Как будет питаться ребенок — вопрос очень важный. Вы должны детально все продумать, ведь приготовление пищи малышу занимает время. Да и экзамен на профпригодность неплохо бы провести для потенциальной няни, если вы хотите, чтобы ребенок питался не из банок.

У нас эта проблема решилась сама собой: ответственный шеф-повар, который следит за качеством блюд, у нас бабушка. Но готовит и кормит Сафиру при этом няня — таково было мое условие при принятии на работу.

На что обращать внимание, принимая на работу няню

На собеседовании с няней внимание обращать необходимо на ВСЕ: как ведет себя, как разговаривает, как одета, насколько правильная речь, как пахнет.

Несмотря на то что няня у нас по большому счету приходящая, она приходит к нам домой ежедневно. Она проводит по нескольку часов с Сафирой и с теми, кто находится в данный момент дома.

Надо понимать, что, принимая на работу няню, вы обретаете нового члена семьи, который будет рядом с вами и вашим малышом на протяжении достаточно долгого периода времени. Поэтому будьте внимательны к мельчайшим деталям.

Даже если устраивает все — возраст, образование, опыт, рекомендации, — но вы чувствуете, что что-то не так, что душа не лежит, то лучше откажите и продолжите поиски.

На собеседовании не нужно стесняться спрашивать аттестаты, дипломы и прочие документы. Требуйте рекомендации и обязательно звоните по тем телефонам, которые вам предоставит потенциальная няня. Дотошно разузнавайте все, в том числе и семейную ситуацию: с кем живет, что делает.

Если женщина живет не одна, а, например, с детьми и внуками, можно поинтересоваться, почему она ими не занимается.

Но важнее другое: дети дошкольного и школьного возраста часто болеют, няня будет в данном случае постоянным источником инфекций для вашего ребенка. Вам это нужно? Думаю, нет.

Так что семейное положение потенциальной няни не менее важно, чем ее навыки и образование.

Наличие медицинской справки

Наличие медицинской книжки обязательно! Уверена, вы сами понимаете почему. В детском саду и школе педагога на пушечный выстрел к детям не подпустят, если у него нет медицинского разрешения, соответствующих анализов и всех возможных прививок.

Если вы опасаетесь, что ее справка недействительна или куплена, предложите пойти сдать анализы и посетить врача вместе.

Здоровье собственного ребенка превыше всего.

Как контролировать няню

Оставить своего ребенка с посторонним человеком невероятно сложно. Мне в этом пункте повезло: у меня есть мама, которая как раз и занимается тем, что по мере возможности контролирует процесс.

Что делать, если такой возможности нет? Установить камеры и наблюдать за процессом самостоятельно. А как еще убедиться в том, что ваш малыш в безопасности?

Кстати, даже при наличии бабушки дома отказываться от веб-камер не стоит.

Вместо заключения

В итоге, пересмотрев кучу резюме, пообщавшись с соискателями, я поняла, что не могу найти человека, который бы меня устраивал на все сто процентов.

Проблема была вовсе не в тех людях, которых предлагали агентства. И не в том, что мне не нравились анкеты на сайте по подбору нянь.

Просто в какой-то момент я поняла, что для меня самый ценный критерий — это рекомендации людей, которых знаешь лично.

Пускать незнакомого человека в свой дом всегда сложно, особенно когда речь заходит о няне для совсем маленького ребенка. Я стала опрашивать знакомых, не могли бы они кого-то порекомендовать, и мне тут же были даны контакты нескольких нянь, которым я в тот же день позвонила и пригласила на собеседование.

Свой выбор я сделала очень быстро. Еще раз повторюсь: няня — это не домработница, которая приходит к вам убираться пару раз в неделю. Это член семьи, которому вы доверяете самое ценное, что у вас есть, — вашего малыша. Поэтому так важно совпасть с человеком, понравиться друг другу, в общем, очень важно найти близкого человека, на которого можно положиться.