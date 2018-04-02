«Я это делаю ночью»: Мария Погребняк рассказала, как быть привлекательной многодетной мамой

Дизайнер, жена известного футболиста и многодетная мама Мария Погребняк давно удивляет своих подписчиков в социальных сетях тем, что даже на кухне выглядит так ухоженно и нарядно, будто собралась выходить на красную дорожку. Женщина понимает, что с детьми многим приходится трудно, поэтому поделилась своим опытом.

Мария любит подчеркнуть, что при всем своем гламурном виде, она достаточно проста. Чего стоит история ее отношений с мужем, ведь они практически со школы вместе, а сама Мария частенько пересаживается на метро, чтобы не стоять в пробках и экономить время. При этом поклонники осыпают женщину комплиментами, а сама она говорит, что всегда старается для своего мужа и сыновей выглядеть привлекательно. На днях она призналась, что все это во многом от того, что мужчины не понимают занятости мам и все равно требовательно относятся к ним: «Конечно, мы женщины в этом друг друга понимаем. После работы надо прийти, приготовить ужин, убраться, постирать, сделать домашнее задание с детьми, уложить их спать! А если маленькие детки, то и ночью встать, но все это понимаем только мы! А наши мужчины вряд ли! Поэтому нельзя на себя забивать! Надо следить за собой!»

Мария привыкла к тому, что оправданий для плохого внешнего вида быть не может, а потому проводит большую работу над собой: один раз в месяц находит время на маникюр и педикюр, на окрашивание волос, ресниц и бровей, дома она делает маски, пилинги и обертывания. Когда ей это удается? Секрет прост: «Я это делаю ночью. Так же встаю на 30 минут раньше детей (перед школой) и делаю легкий макияж! Я даже курсы недельные закончила по экспресс макияжу в интернете». Помимо внешности, Мария считает, что даже дома важно наряжаться, поэтому она советует женщинам выбросить халаты и ходить в спортивных шортах, юбках с майкой или футболкой. В качестве альтернативы: домашнее шёлковое платье или халатик. Мария уверена, что, если постараться, то можно спокойно все успевать и всегда выглядеть шикарно: «Даже если ты валишься с ног! Нытьё, кстати, тоже никто не любит. Поэтому все жалобы об усталости оставьте для своих мам и подруг!»

Интернет-пользователи согласились с основной мыслью Марии, хоть и заметили, что на практике все же это мало выполнимо, а ей говорить легче, чем большинству женщин. «Если бы все мужчины обеспечивали свои семьи, как Паша Погребняк, то и женщина с лёгкостью смогла бы выполнять Машины рекомендации» «В сутках для мамы с детьми мало часов: готовка каждый день, после уборка на кухне, уборка в комнатах, прогулки с ребёнком по часу-два и тд и тп. Успеваю только ночью маску на лицо и ногти сама. На салоны нужны часы…» «А если живём не одни с мужем, а со свёкрами, то как при них ходить в коротких шортиках и халатиках?» «Мужики точно не будут любить заплывшую с гулькой в жирном халате у плиты бабу» «Мария, как можно выбраться из дома, когда трое детей!» «Мне ночью после дня скачки с ребенком хочется спать, а не маски делать. И верно девушки говорят, мы живые люди, и если у меня не случилось времени уложить голову и накрасить лицо, значит не потому что я на диване лежу, а потому что с ребенком, и мужья должны это понимать. Хотите куклу, нанимайте нянь, домработниц, а жена пусть обертывания да укладки делает, я только за»

Кроме того, Марию попросили следить за теми стандартами, которые она устанавливает. Ведь она — мама мальчиков и должна думать также о том, как облегчить жизнь своим будущим невесткам. А пока все боятся, что им с такой свекровью придется очень непросто, чтобы не отставать и соответствовать тем завышенным требованиям, которые будут у мальчиков. Дизайнер и жена футболиста Мария Погребняк — очень стройная женщина, хотя некоторым она кажется слишком худой. Кое-кто даже предполагает у нее наличие расстройства пищевого поведения. Особенное внимание обычно привлекают стройные ноги Марии, видимо, поэтому она решила раскрыть их секрет.