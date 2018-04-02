Подруга Криштиану Роналду: «Наша семья мало смотрит телевизор»

Джорджина Родригес , испанская модель и подруга нападающего «Реала» Криштиану Роналду , рассказала о своих отношениях с португальским футболистом. По ее словам, ее не пугал тот факт, что у Криштиану уже было трое детей от суррогатных матерей.

В ноябре Джорджина родила Криштиану дочь, которую назвали Аланой Мартиной.

«Пугало ли меня, что у Криштиану уже были трое детей? Нет, я всегда была ответственной по этому поводу. Для меня четыре ребенка — это не тяжкая ноша, а радость. Сейчас я уже не представляю свою жизнь без детей.

Мы с Криштиану редко следим за новостями и вообще мало смотрим телевизор. Едим обычно в тишине, иногда включаем музыку. Также частенько ходим на прогулки или в тренажерный зал.

Моя жизнь изменилась к лучшему. Я получаю множество сообщений от самых разных людей с самыми теплыми пожеланиями. Я не стесняюсь отвечать им взаимностью. Также я не забываю и про старых друзей, которые в прошлом были для меня близки», — приводит слова Родригес XL Semanal.