В Челябинске проведут открытую лекцию о дородовой подготовке и грудном вскармливании

16 и 17 апреля в Челябинске в рамках проекта «Здоровый малыш» педиатры проведут бесплатные занятия для будущих мам. Цикл лекций прочтут в городской клинической больнице №4.

За два дня в рамках занятий разберут четыре темы: «Мой малыш. Все, с чем столкнется мама в первый месяц жизни», «Основы грудного вскармливания!», «Основы ухода за малышом!» и «Дородовая подготовка». Лекции собирают по 150-160 человек, среди которых, помимо мам, имеется и существенное количество пап.

— Вообще, в теории этой просветительской работой должны заниматься женские консультации. Но, учитывая то, как они перегружены, пока это нереально, — сообщает один из организаторов проекта врач-педиатр, аллерголог Михаил Бабайлов. — Наши врачи рассказывают о подготовке к родам, о вакцинации, о кормлении грудным молоком. Причем дают алгоритмы действий. К примеру, как сбить температуру у грудного ребенка. Многие будущие родители, которые приходят на лекции, во всех этих вопросах вообще нулевые.

Бесплатные лекции пройдут 16 и 17 апреля по адресу ул. Островского, 81 с 16:00 по 19:00. Познакомиться подробнее с программой лекций и записаться можно здесь https://zdorov-malysh.timepad.ru/event/693955/