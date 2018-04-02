Пермскую семью, бросившую четырехмесячную дочь в супермаркете, ограничили в правах на ребенка

2 апреля Свердловский районный суд Перми ограничил в родительских правах семейную пару, бросившую 19 февраля четырехмесячную дочку в тамбуре супермаркета на улице Солдатова в Перми. В суд с просьбой не лишать их с женой возможности воспитывать ребенка пришел отец девочки, но ему не удалось убедить судью. Девочку оставила в магазине ее мать. По словам бабушки малышки, девушке стало плохо, она не осознавала, что делает. Сейчас мать находится на лечении в психиатрической больнице. Оттуда же недавно выписали отца ребенка. После того, как сотрудники магазина обнаружили в тамбуре коляску с малышкой, они закатили ее внутрь, сменили девочке подгузник, вызвали скорую помощь и полицию. Ребенка увезли в детскую больницу №13, где он живет по сей день. По информации минздрава, девочка здорова. Ранее семью ограничили в правах на их старшего сына. Такое решение было принято после пожара в квартире пары. Мальчик живёт и воспитывается в одном из центров помощи детям Прикамья. Первое заседание суда по делу об ограничении родительских прав семьи на маленькую дочь прошло 13 марта. Тогда судья не вынес решение, посчитав, что вопрос требует более тщательного изучения. Сегодня, 2 апреля, на второе заседание суда с письмом с просьбой не лишать их с супругой возможности воспитывать дочь пришел отец семейства. — Она мать, а я отец, и нам небезразлично, что с нашими детьми будет. Если что-нибудь с ними случится, мы так просто это дело не оставим. Я устроюсь на работу. Жена тоже, у нее институт, — написал мужчина. — У нее очень много книг, она занималась с сыном. Я вас очень прошу, не отнимайте у нас детей. Нам без них будет очень плохо. Старший брат приедет в мае, что-нибудь решит. Возможно, мы будем водить детей в садик и ясли. Они единственная радость, которая у нас осталось. Я вас очень прошу, верните нам детей. По мнению отца, психические заболевания не должны быть причиной ограничения родительских прав. — Если мы больны, так значит мы в этой жизни никто? Почему при живых родителях, дети где-то должны находиться? — недоумевает пермяк. — Пожалуйста, поймите нас правильно и поступите благоразумно. Но суд, несмотря на просьбы отца, принял решение ограничить в родительских правах на дочь пару, бросившую ребенка в супермаркете.