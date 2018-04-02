Теперь мы знаем! Супруга самого красивого преступника в мире раскрыла пол его будущего ребенка от наследницы TopShop

На днях Мелисса Микс вместе с подругами отправилась за покупками в детский магазин. Несмотря на то, что ее дети уже вышли из младенческого возраста, она демонстративно выбирала вещи для новорожденных, предварительно пригласив фотографов. На выходе из магазина она гордо продемонстрировала на камеру детские шорты с голубыми звездами. Теперь и мы знаем, что у Джереми Микса и наследницы основателя TopShop Хлои Грин родится мальчик — уверены, что Мелисса намекает именно на это.

Появление ребенка у бывшего возлюбленного волновало Мелиссу Микс на минувшей неделе, и она даже постаралась за ожидающую наследника пару, подтвердив беременность Хлои. По словам Мелиссы, о будущем брате ей рассказал сын от Мика, Джереми-младший.

— поделилась Мелисса в беседе с Mirror. У самой Мелиссы Микс трое детей: помимо восьми-летнего Джереми-младшего, она воспитывает 17-летнюю дочь Элиану и 12-летнего сына Роберта от предыдущих отношений.

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Фото:Instagram